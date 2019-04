Zaradi hrvaških pritiskov zaskrbljeni Šarec sklical Svet za nacionalno varnost

Po našem razkritju o pritiskih hrvaških predstavnikov na poročanje POP TV o delovanju hrvaške obveščevalne službe je premier Šarec sporočil, da je zaradi dogajanja zaskrbljen. Zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo hrvaškega veleposlanika v Ljubljani in slovensko veleposlanico v Zagrebu. Šarec pa je za danes ob 16. uri sklical Svet za nacionalno varnost.

Iz kabineta predsednika vlade Marjana Šarca so sporočili, da je "predsednik Vlade RS zaskrbljen zaradi razkritja poskusov vplivanja hrvaških predstavnikov na poročanje slovenske medijske hiše o delovanju hrvaške obveščevalne službe". Kot pravijo, gre za resne navedbe, ki terjajo ustrezna pojasnila. Zato sta tako premier kot Ministrstvo za zunanje zadeve na pogovor poklicala hrvaškega veleposlanika v Ljubljani ter na posvet slovensko veleposlanico v Zagrebu. Predsednik vlade je za danes ob 16. uri sklical Svet za nacionalno varnost. "Vsakršni pritiski na medije so nedopustni in v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije. Če so taki pritiski dirigirani celo s strani tuje vlade, pa to kaže na velik demokratični deficit in odmik od temeljnih evropskih vrednot, tudi od vladavine prava. Gre za obsojanja vredno ravnanje brez primere," so še sporočili iz njegovega kabineta.

Premier Šarec bo za popoldne sklical Svet za nacionalno varnost. FOTO: Damjan Žibert

Hrvaška vlada prisluškuje tujim novinarjem Že večer pred objavo imena in fotografije Davorja Franića, hrvaškega vodje akcije prisluškovanja v aferi "Aribtražni prisluhi", smo v uredništvu dobili prvi klic, v katerem so nas "prosili" in nam "predlagali", naj zgodbe ne objavimo. Lobist, ki nas je kontaktiral, se niti ni zavedal razsežnosti, prav tako ni poznal glavnega naročnika poskusa pritiska na slovenski neodvisni medij. Namero, da zgodbo objavimo, je vedel izjemno majhen krog ljudi, zgolj dva novinarja na POP TV, in Hrvaška je to lahko izvedela le s prikritimi obveščevalnimi metodami. Preko posrednika poskušali pritiskati na POP TV Včeraj smo z zvočnimi posnetki razkrili, da je hrvaška vlada angažirala Ivana Tolja, da bi pri enem od direktorjev, ki je v preteklosti sodeloval z našo hišo, dosegel, da ne objavimo, da je hrvaška obveščevalna služba prisluškovala Jerneju Sekolcu in Simoni Drenik.

(Prenos ali uporaba posnetka je brez dovoljenja uredništva strogo prepovedana.) Tolj, član uprave in predstavnik lastnika več pomembnih hrvaških medijev, je klical iz Hrvaške v tujino. Poskušal je dobiti enega glavnih direktorjev globalne multinacionalke, ki deluje tudi na Balkanu. Slovenijo ta direktor dobro pozna, še bolj pa Hrvaško in v obeh državah je sodeloval s politiki na visokih položajih. Ko je Hrvat, ki ima tesne stike tako s premierjem Andrejem Plenkovićem kot s predsednico Kolindo Grabar Kitarović, končno dobil sogovornika, mu je hitro razkril: "Imam ponudbo naše vlade, hrvaške vlade. Imate še vpliv na POP TV-ju?" Direktor zaradi slabše angleščine na hrvaški strani dlje časa ni razumel, kaj ta želi. Hrvat mu je pojasnil, da POP TV pripravlja zgodbo o hrvaški obveščevalni službi, o Piranu, arbitraži in o Davorju Franiću. "Zato so me prosili, naj vas pokličem, če lahko pomagate ... Če lahko pomagate, bi bilo to lahko zelo koristno, veste." Kdo je Ivan Tolj?

