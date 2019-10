Šarec: Zaradi tega ukrepa mladi in manj premožni nikoli ne bodo prišli do stanovanja

Banka Slovenije je namero zaostritve ukrepov na področju kreditiranja prebivalstva predstavila na Odboru za finančno stabilnost 7. 10. 2019. Banka Slovenije je takrat napovedala, da bo z novembrom priporočilo glede potrošniškega kreditiranja preoblikovala v zavezujoč instrument in navzgor omejila ročnost potrošniških kreditov in razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Po stališču Banke Slovenije je obravnavani ukrep potreben z vidika zagotavljanja finančne stabilnosti. Pa to res drži, se v sporočilu za javnost sprašuje predsednik vlade Marjan Šarec .

''Najlažje je omejiti dostop do kreditov in se izgovarjati na finančno stabilnost. Gre za pretirano omejevalno naravo enostranskega ukrepa, brez strokovne razprave in brez iskanja prave rešitve. Tu se vidi, da zaposleni na Banki Slovenije nimajo stika z realnostjo in z ljudmi.''

'Mladi in manj premožni nikoli ne bodo prišli do svojega stanovanja' ''Zaradi tega ukrepa mladi, mlade družine in manj premožni nikoli ne bodo prišli do svojega stanovanja ali drugih dobrin, ki si jih brez kredita in zaradi nizkih plač nikoli ne bodo mogli privoščiti. Tudi s pomočjo svojih staršev ne, saj bodo pri najemanju potrošniških in stanovanjskih kreditov onemogočeni tudi upokojenci. Gre tu za diskriminacijo posameznikov?,'' je zapisal v sporočilu za javnost.

''Zaradi tega ukrepa mladi, mlade družine in manj premožni nikoli ne bodo prišli do svojega stanovanja ali drugih dobrin, ki si jih brez kredita in zaradi nizkih plač nikoli ne bodo mogli privoščiti.''

' Pri pripravi ukrepov bi morali biti bolj človeški in realni' ''Razumem, da morajo biti ukrepi Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva usmerjeni v zniževanje tveganj pri poslovanju bank in k ohranjanju finančne stabilnosti v državi in zaupanju potrošnikov v bančni sektor. Razumem tudi pomisleke bank, saj te od kreditov živijo. Vem tudi, da je Banka Slovenije banke že dalj čas pozivala, da naj se samo omejijo pri dajanju potrošniških kreditov. Vendar pa bi morali biti pri pripravi ukrepov bolj človeški in realni,'' je prepričan Šarec.

Kot je napovedal, bo predstavnike ZBS pozval, ''da na sestanku, ki so ga sklicali 15. novembra s ključnimi deležniki na temo kreditiranja prebivalstva, še enkrat premislijo in najdejo boljšo rešitev, ki bo po eni strani delovala v dobrobit vseh ljudi in hkrati zagotavljala finančno stabilnost.



Kot je dodal Šarec, je ''Banka Slovenije pri svojem delu samostojna, neodvisno in samostojno spremlja poslovanje bank, identificira morebitna tveganja in izreka ukrepe, za katere oceni, da so potrebni in znižujejo tveganja pri poslovanju bank. Vendar bi se morali ukrepi pripraviti veliko bolj domišljeno in ob upoštevanju vseh dejavnikov in deležnikov in nikakor ne enostransko, kot so zdaj, brez upoštevanja realnega stanja. Najlažje je omejiti dostop do kreditov in se izgovarjati na finančno stabilnost. Gre za pretirano omejevalno naravo enostranskega ukrepa, brez strokovne razprave in brez iskanja prave rešitve. Tu se vidi, da zaposleni na Banki Slovenije nimajo stika z realnostjo in z ljudmi.''

Pozval bo k boljši rešitvi

Kot je napovedal, bo predstavnike ZBS pozval, ''da na sestanku, ki so ga sklicali 15. novembra s ključnimi deležniki na temo kreditiranja prebivalstva, še enkrat premislijo in najdejo boljšo rešitev, ki bo po eni strani delovala v dobrobit vseh ljudi in hkrati zagotavljala finančno stabilnost. Tako Banka Slovenije kot banke bi morali, vsak na svoji strani, narediti korak nazaj in skupaj pripraviti ukrepe, ki bodo temeljili na realnih predpostavkah in realnem življenju.''

Han: Podatki ne kažejo, da bi potrošniki pri najemanju kreditov prevzemali nerazumna tveganja

Na finančnega ministra dr. Andreja Bertonclja je danes v zvezi z zaostritvijo kreditiranja poslansko vprašanje naslovil tudi Matjaž Han.

''Vsekakor lahko razumemo škodljive posledice, ki jih imajo prekomerna kreditna tveganja na prebivalstvo, na gospodarstvo in na celoten bančni sistem. Kaj se lahko zgodi, če tveganja niso obvladovana, nam je jasno pokazala zadnja globalna finančna kriza. Obseg drugorazrednih (t.i. 'subprime') kreditov v ZDA, na katerega so finančne ustanove špekulativno vezale svoje izvedene finančne inštrumente, je bil prva domina v verigi, ki je ob podiranju skoraj dotolkla svetovno gospodarstvo in standard prebivalstva razvitega sveta za več kot desetletje prepustila recesiji in stagnaciji. Toda, spoštovani minister, krize niso povzročili ljudje, ki bi brezbrižno najemali potrošniška posojila. So pa vzroki za njen začetek tesno povezani s prizadevanji bank in kreditodajalcev - ne potrošnikov! - da bi zaobšli stroga pravila kreditiranja.''

'Začetek krize povezan s pretiranim zadolževanjem podjetij in ne prebivalstva'

Kot je poudaril Han: ''Tudi na evropskih tleh oz. v Sloveniji je bil začetek krize povezan s pretiranim in visoko tveganim zadolževanjem – a ne prebivalstva in potrošnikov, temveč podjetij in njihovih lastnikov, ki so tvegana in slabo zavarovana posojila najemali za tržne špekulacije. Banke in druge finančne ustanove teh tveganj niso blažile, temveč so v želji po večjem dobičku kreditojemalce aktivno vzpodbujale k prevzemanju previsokih tveganj. Ko so se njihova kritja izkazala za nezadostna, pa so morale nastale luknje pokriti države oz. ti isti prebivalci in potrošniki, katerim se danes še dodatno omejuje dostop do običajnih kreditov. Zadnjo krizo so torej povzročile neodgovorne banke, pohlepni lastniki-kreditojemalci in brezbrižen regulator; pred novo pa naj bi se – že spet! – branili z omejevanjem kreditov ljudem, ki imajo mnogo premalo, da bi si svojimi skromnimi sredstvi lahko privoščili špekulacije; zlasti ne takih, ki bi lahko ogrozile stabilnost bančnega sistema.''