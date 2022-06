Šarec: Zaveze Natu ostajajo, revizija nakupa boxerjev poteka

Obrambni ministri Nata so drugi dan zasedanja v Bruslju govorili o krepitvi odvračalne in obrambne drže zavezništva v luči ruske agresije nad Ukrajino, pa tudi o obrambnih izdatkih in vlaganjih ter krepitvi pripravljenosti zavezniških sil. Vse države članice zvišujejo pripravljenost in sredstva, je po zasedanju na novinarski konferenci dejal slovenski obrambni minister Marjan Šarec .

Glede izdatkov za obrambo je Šarec pojasnil, da je Slovenija Natu poslala svoj načrt glede obrambnih izdatkov do leta 2025, za obdobje po tem, torej do leta 2030, pa "politične zaveze".

" Če smo mi sedaj uvedli revizijo za boxerje, to ne pomeni, da smo se namenili zniževati izdatke. Smo samo določili smer prihodnjega dogajanja in da res revidiramo smotrnost tovrstnega nakupa, " je pojasnil.

" Slovenska zaveza je srednja bojna bataljonska skupina in izvidniški bataljon, te zaveze se ni spreminjalo, " je zagotovil Šarec in ponovno zatrdil, da ni govora o zniževanju obrambnih izdatkov.

Slovensko orožje v Ukrajino

Razprave na tokratnem zasedanju obrambnih ministrov so bile sicer v znamenju ruske agresije na Ukrajino ter posledic le-te in vplivov na varnost in stabilnost v Evropi, je še povedal Šarec, za katerega je to bilo prvo zasedanje po nastopu položaja. Kot je dejal, so bile zaveznice enotne v obsodbi ruske agresije ter izrazu solidarnosti in podpore Ukrajini.

Slovenija se pridružuje enotnemu odzivu mednarodne skupnosti v podporo Ukrajini in ji bo nudila nadaljnjo pomoč, je še povedal Šarec in ob tem spomnil, da je že doslej tej državi namenila vrsto humanitarnih in drugih donacij.

Slovenija je doslej Ukrajini že dostavljala jurišne puške kalašnikov, čelade, neprebojne jopiče in drugo opremo ter 35 bojnih vozil za pehoto, je pojasnil. Dodal je, da dostava orožja v teh dneh še poteka.

Glede prihodnjih dobav pa ni mogel dajati napovedi, saj da je Slovenija izčrpala "svoj arzenal" tega, kar lahko v tem trenutku ponudi. Bi pa lahko v prihodnje po ministrovih besedah ponudila predvsem pomoč pri razminiranju in inštrukcije oziroma treninge za ukrajinske sile na slovenskih tleh.