Šarec: Zdajšnja vlada se boji iti na volitve, saj ljudi ni več moč zavesti

Vodje opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB, Marjan Šarec, Tanja Fajon, Luka Mesec in Alenka Bratušek, pa so znova izrazili prepričanje, da je vlada Janeza Janše škodljiva in je zato treba na predčasne volitve. V pogovoru za Televizijo Slovenija so opozorili na po njihovem mnenju škodljive prakse aktualne vlade. Podprli so tudi proteste, a pozvali k miroljubnim. Opozorili so, da narašča nemir med ljudmi.

Znova so pojasnili tudi razloge za glasovanje proti dnevnemu redu redne seje DZ. Poslanci so namreč z 42 glasovi za in 42 proti zavrnili dnevni red seje, na katero so bili uvrščeni številni zakoni. Obravnavali jih bodo na izredni seji.

"Nismo v boksarskem ringu, dejstvo pa je, da si prizadevamo za demokracijo, normalnost ter ravnovesje političnih sil v DZ, ki bo temeljilo na podlagi rezultata. Zavrnitev dnevnega reda je pomembno sporočilo, da vlada nima samoumevne večine v DZ in tudi ne zaupanja med ljudmi," je ocenila Fajonova. Po njenem mnenju je čas za volitve, sicer pa bi premier moral razmisliti o tem, ali bi šel sam po zaupnico v parlament.

Po Šarčevih ocenah se lahko koalicija "matra in flika" ter pride do konca mandata, a se ob tem sprašuje, za kakšno ceno. Ko ugotoviš, da glasov ni, je treba na volitve, je dejal in zatrdil, da so alternativo pokazali v vladi, ki jo je on vodil. Odstopil je, ker niso imeli večine v DZ, a je prepričan, da se je ljudem godilo bolje kot zdaj.

Tudi Bratuškova je izpostavila, da Janševa vlada nima večine v DZ in skupaj z dvema "pomožnima strankama", DeSUS in SNS, "prileze" največ do 45 glasov. Po besedah Bratuškove je ta vlada škodljiva, pri čemer izpostavlja, da je Slovenijo zadolžila največ v zadnjih 10 letih in da je zavozila spopad z epidemijo. "Če bi vlada realizirala vse, kar si je zadala, Slovenijo čaka katastrofa," ocenjuje Bratuškova.

"Če bi ta vlada imela slogan, bi se glasil: za nami potop," meni Mesec. Kljub zadolženosti opozarja, da se je vlada slabo spopadla z epidemijo, prav tako je vlada po njegovem mnenju škodljiva za institucije, vnaša razdor med ljudi in škoduje zunanjemu ugledu Slovenije. Zato bi bil odstop vlade po njegovem mnenju državotvorno dejanje.