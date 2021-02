LMŠ Pahorju: 'Ob nobeni pomembni temi se niste oglasili, vedno ste molčali'

"Ugotavljate, da smo v času samostojne države vzpostavili razmeroma trden demokratični sistem, ki je utemeljen v parlamentarni demokraciji. To je res in s tem se lahko strinjam. Vendar je prav ta trenutek, ko obeležujemo 30. obletnico poti v samostojnost, po mojem mnenju, demokracija tudi najbolj ogrožena." Tako je uvodoma zapisal prvak stranke LMŠ Marjan Šarec v odgovoru na poziv predsednika republike Boruta Pahorja k srečanju vseh predsednikov parlamentarnih strank.

Pahor bi na tem srečanju, kot je zapisal v povabilu, "rad preveril stališča o svojem predlogu, da bi bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo, okrevanje po njej in predsedovanje EU".

Šarec mu je odgovoril, da sicer spoštuje njegov poziv, a"mnogo bolj bi ga jemal iskreno, če vi ne bi molčali ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda in ustavne ureditve". Kot Pahorju očita Šarec, se ob nobeni pomembni temi, ki zadeva bistvena vprašanja, ni oglasil: "Kadrovanja, napadi na medije, poseganje v avtonomijo neodvisnih institucij, žaljenje po družbenih omrežjih, molk ob koruptivnih dejanjih vlade in posledično molk ob napadih na žvižgače, ki so na to opozorili ... Vedno ste molčali."