Šarec pri slovenskih vojakih v Latviji: Opravljajo izjemno pomembno delo

Slovenski vojaki sodelujejo v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji že vse od začetka misije leta 2017. Del slovenskega kontingenta so tudi pripadniki vojsk Črne Gore in Severne Makedonije, ki se je misiji pridružila junija.

Obrambni minister Marjan Šarec se je v Adažiju srečal s pripadniki 11. kontingenta Slovenske vojske pod poveljstvom nadporočnika Marka Gačnika in si ogledal dinamično predstavitev na vadišču, so sporočili z ministrstva za obrambo.

"Slovenska vojska je znana po svojih prisotnostih na misijah. Latvija je bila leta 2017 prva misija znotraj EU, danes po petih letih pa vidimo, da je bila to zelo dolgoročna in vizionarska rešitev," je dejal Šarec. Pri tem je poudaril, da slovenske sile opravljajo izjemno pomembno delo, v prihodnosti pa bo treba razmisliti tudi o pričakovanjih naših partnerjev znotraj zveze Nato in dejanskih potrebah, ter o spremembi števila slovenskih vojakov v Latviji, je še dodal.

Ob robu obiska se je srečal še z državnim sekretarjem latvijskega obrambnega ministrstva Janisem Garisonsom. Ob tem se je zahvalil tudi pripadnikom obeh vojsk, ki sta del slovenskega kontingenta, za sodelovanje in podporo.