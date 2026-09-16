Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sarkić priznal vinjenost, ne pa tudi ponarejenega vozniškega dovoljenja

Ljubljana, 16. 09. 2026 19.23 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Rene Markič
Hrvaška policija

Kako je mogoče, da je imel vidni član SD Denis Sarkić, ki so ga pred dnevi pijanega ustavili hrvaški policisti, pri sebi ponarejeno vozniško dovoljenje? Znane so nekatere dodatne podrobnosti policijskega postopka proti asistentu Matjaža Nemca v Evropskem parlamentu.

Denis Sarkić je le ponovil svoje včerajšnje sporočilo, v katerem priznava, da je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. S tem priznava vinjenost, ne pa tudi ponarejenega dokumenta.

Tako obstaja možnost, da bi Sarkić v postopku tem navedbam policije nasprotoval. Nekdanjega komunikatorja SD so med samim postopkom sicer uklenili, zatem pa ga pridržali za 23 ur.

Ob Sarkiću sta bili v vozilu še dve osebi, njegov brat in Bojana Puzigaća, sicer članica hrvaških socialnih demokratov. Ta je za hrvaške medije potrdila, da je bila v vozilu, da pa ni zaznala, da Sarkić vozi pod vplivom alkohola. S političarko iz Buj smo tudi mi stopili v kontakt, a nam do oddaje na naša vprašanja še ni odgovorila.

Ob tem so se v molk zavili v SD, kjer zadeve ne komentirajo, prav tako za dodatna pojasnila ni bil na voljo evroposlanec Matjaž Nemec. Ta je včeraj sporočil le, da je o primeru obveščen, ter da verjame, da bo Sarkić sprejel morebitno kazen.

Denis Sarkić SD Matjaž Nemec policija vozniško dovoljenje

Odpornost dobavnih verig v času globalnih sprememb: kakšna bo vloga Slovenije?

Po tragični nesreči: tovorno vozilo več kot šest ur v odstavni niši

24ur.com Korupcija v EU: Zapečatili pisarno svetovalca nekdanjega evroposlanca Bogoviča
24ur.com Pisarno evroposlanca v Bruslju preiskali zaradi obtožb o vohunjenju
24ur.com Notranjevarnostni postopek zoper kriminaliste, ki naj bi izdajali informacije
24ur.com Odvetnica Slovenca po smrti vplivnice: Priznal je, a morda je bila nesreča
24ur.com Panzeri s sodiščem sklenil dogovor: o bruseljskem škandalu bo povedal vse
24ur.com V Evropskem parlamentu nove preiskave v povezavi z ruskim vmešavanjem
24ur.com Stari znanec Policije vlomil v več ljubljanskih gostinskih lokalov
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
16. 09. 2026 21.11
Te ljudi mi plačujemo ?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
zadovoljna
Portal
Nosečo jo je varal, njeno sporočilo pa bi morala slišati vsaka ženska
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
okusno
Portal
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste pekli znova in znova
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956