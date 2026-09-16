Sarkić priznal vinjenost, ne pa tudi ponarejenega vozniškega dovoljenja

Denis Sarkić je le ponovil svoje včerajšnje sporočilo, v katerem priznava, da je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. S tem priznava vinjenost, ne pa tudi ponarejenega dokumenta.

Tako obstaja možnost, da bi Sarkić v postopku tem navedbam policije nasprotoval. Nekdanjega komunikatorja SD so med samim postopkom sicer uklenili, zatem pa ga pridržali za 23 ur.

Ob Sarkiću sta bili v vozilu še dve osebi, njegov brat in Bojana Puzigaća, sicer članica hrvaških socialnih demokratov. Ta je za hrvaške medije potrdila, da je bila v vozilu, da pa ni zaznala, da Sarkić vozi pod vplivom alkohola. S političarko iz Buj smo tudi mi stopili v kontakt, a nam do oddaje na naša vprašanja še ni odgovorila.

Ob tem so se v molk zavili v SD, kjer zadeve ne komentirajo, prav tako za dodatna pojasnila ni bil na voljo evroposlanec Matjaž Nemec. Ta je včeraj sporočil le, da je o primeru obveščen, ter da verjame, da bo Sarkić sprejel morebitno kazen.