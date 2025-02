Saša Dončić: Dallasu bom vedno hvaležen

"Bilo je tudi malo treme, saj se je po sedmih tednih vrnil na parket. To niso enostavne stvari, sploh ne v tem primeru, ko je celotna dvorana od njega pričakovala veliko. A že s prvo podajo je tremo razbil," priznava starejši Dončić. "Luka je zaljubljen v košarko in njemu je košarka vse," še dodaja Saša Dončić, ki ob tem izpostavlja tudi psihološki trenutek, saj je obstajala bojazen, da se poškodba obnovi. "Po tekmi je tudi njemu padlo eno veliko breme in bil je izredno zadovoljen."

In kaj je bil zanj najljubši trenutek prvega večera? Za Luko je bil odziv navijačev, ko so ga predstavili množici in dejstvo, da so njegove drese razdelili gledalcem. "Prva najboljša stvar zame je bila, ko sem videl, da je spet začel igrati, to vem, da mu zelo veliko pomeni. To glede dresov in predstavitve in detajl, da je LeBron prepustil Luku, da so ga predstavili kot zadnjega... občutki so fenomenalni, ne znam jih opisati. Kot starš, da cela dvorana v Los Angelesu vstane in postane evforija, je neverjetno."

"Vedno bom hvaležen Dallasu"

Saša priznava, da je menjava, ki je šokirala svet, že preteklost. "Tudi ko se pogovarjava z Lukom, je kot da se je to zgodilo eno leto nazaj, je že pozabljeno. Bilo je grenko, bil je šok, a hkrati je legitimna pravica vsakega kluba, da igralce menja. Luka se je hitro prilagodil, tudi Lakersi delajo vse na tem, da se dobro počuti v okolju. Menjava je že zdavnaj pozabljena. Življenje gre pač naprej."

Luka je v Dallasu preživel šest let in pol, tudi Saša ima na mesto v Teksasu lepe spomine, saj je tam spoznal veliko ljudi. "Moram reči, da bom Dallasu vedno hvaležen, da je mojemu otroku ponudili vse pogoje in da ga sprejeli kot prvi kljub v NBA."