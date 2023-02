Vohunski baloni: lažje prestrezajo komunikacijo in so cenejši od satelitov

Prvi baloni so bili v vojaške namene uporabljeni že v 18. stoletju. Za vohunjenje so se začeli intenzivneje uporabljati med prvo svetovno vojno. "Sprva je bil na balonu opazovalec, ki je fizično gledal v sovražnikov prostor, kasneje so na balone namestili fotografske aparate," pojasnjuje obramboslovec Iztok Prezelj.

Kljub izrednemu napredku tehnologije so bili baloni nepogrešljiv vohunski pripomoček tudi med hladno vojno. Američani so balone s fotografsko opremo dvignili nad Evropo. "Naj bi zaradi vremenskih razmer preleteli ozemlje Sovjetske zveze in padli v ocean na drugi strani, kjer so jih s pomočjo letal in ladji pobirali in zbirali fotografije," razloži Prezelj.

Američani so tedaj za prestrežene balone trdili, da izvajajo meteorološke meritve. Podobno kot Kitajci pred nekaj dnevi za svoje. "Ocenjujemo, da gre za del večjega kitajskega programa vohunskih balonov. Že v preteklosti smo dejali, da gre za program, ki je aktiven že leta," meni uradni govorec Pentagona Patrick Ryder.