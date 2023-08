Satelitski posnetki Copernicusa prikazujejo stanje po poplavah

Evropska unija je na prošnjo Slovenije zagnala opazovalni program EU Copernicus za urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji, je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Kot je povedal, so sistem za upravljanje izrednih razmer Copernicus aktivirali na zaprosilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Urgentno satelitsko spremljanje razmer pomaga reševalnim in drugim službam pri odzivanju na hude poplave, je dodal.

Lenarčič je že pred tem sporočil, da so v Bruslju pripravljeni pomagati in aktivirati evropski mehanizem za civilno zaščito, če bi Slovenija za to zaprosila.

Kadar obseg izrednih razmer presega zmožnosti države, da bi se sama odzvala, lahko za pomoč zaprosi prek mehanizma EU na področju civilne zaščite, na svoji spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje. Po zaprosilu in aktiviranju mehanizma druge države članice in pridružene države v mehanizmu prek centra za usklajevanje nujnega odziva ponudijo pomoč. Država prosilka se odloči, ali njihovo pomoč sprejme ali ne.

Evropske zmogljivosti sicer ne nadomeščajo obstoječih nacionalnih odzivnih zmogljivosti, ampak jih dopolnjujejo. Na voljo pa so takrat, ko so poleg nacionalnih izčrpane tudi zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite.