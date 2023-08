Sava odnesla kajakaški klub v Tacnu, prostovoljci zavihali rokave

V kajakaškem centru v Tacnu so poplave odnesle praktično vse. Škoda je ogromna, montažnega objekta, kjer so bile materialne zadeve, ni več, odneslo je montažni most, pa tudi zaslon ob progi za potrebe velikih tekmovanj, razbilo je montažne zabojnike. Tudi tribune bodo potrebne popolne obnove. Danes so ob 16. uri začeli delovno akcijo in odpravljanje posledic.

icon-expand FOTO: Matjaž Savšek icon-chevron-left icon-chevron-right Kot so sporočili na spletni strani Kajakaške zveze, je narasla Sava, katere pretok je bil okoli 1800 kubičnih metrov na sekundo, uničila vse, kar ji je prišlo na pot v Kajakaškem centru Tacen. icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right Pod pritiskom je popustilo praktično vse; hišica ob tribuni, razdejani so kontejnerji, kjer je imela Kajakaška zveza pisarne, skladišče z reprezentančno in tehnično opremo, pa tudi zvezni arhiv, sporočajo na Kajakaški zvezi Slovenije. Kot so zapisali na spletni strani, je "odneslo tudi veliki LED zaslon z otoka in most, ki je povezoval obe strani kajakaške proge, ter nosilno konstrukcijo za postavitev kajakaške proge". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pred vremensko ujmo jim je uspelo rešiti le nekaj malega, pod vodo pa je tudi hiša tacenskega kluba. Katastrofa je velika, tudi tacensko progo bo treba spraviti v neko normalno stanje. V kratkem čaka reprezentanco svetovno prvenstvo in olimpijske kvalifikacije, zato bo treba ukrepati hitro. Končna ocena škode še ni znana, navajajo na spletni strani, se pa bojijo, da bo ta milijonska, saj ni "uničilo samo vse spremljevalne infrastrukture, tehnične in reprezentančne opreme, temveč bodo posledice vidne tudi na sami tekmovalni progi, ki je bila delno renovirana nedolgo tega". icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right Na teren se je že prvi dan odpravil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki si je ogledal razmere in posledice poplav ter dejal, da bo zgrajen nov kajakaški klub.