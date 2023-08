Sava odnesla rekordno kolonijo breguljk

Da strma rečna brežina, primerna za breguljke, sploh nastane, je potreben konstanten proces rečne erozije, ta pa ni možen, če so bregovi zabetonirani, pretok reke pa reguliran na biološki minimum, pojasnjujejo v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic.

Do avgusta so mladiči breguljk iz prvega legla uspešno poleteli, potem pa je prišla izrazita povodenj, ki je uničila vsa druga legla. "Ni jih le poplavila, temveč dobesedno odtrgala. Debelejših skladov finega sedimenta, ki je primeren za kopanje gnezdilnih rovov breguljk, v veliki meri ni več. Tisti, ki so še ostali, pa so spodjedeni in se bodo najverjetneje kmalu porušili. Da se bo rekordno leto na tej lokaciji še kdaj ponovilo, je postalo manj verjetno," so zapisali v društvu.

Zgodba sicer nima povsem temnega konca. Kot pojasnjujejo, se v teoriji drugega legla loti nekoliko manjše število breguljk, zagotovo pa je bila smrtnost manjša, kot če bi se povodenj pripetila v juniju. "In pa, če je Sava imela takšno moč, da je dolgoročno razdejala primerno gnezdišče v Sneberjah, potem obstaja upanje, da ga je kje formirala na novo. In breguljke ga bodo prihodnje leto zagotovo našle in kolonizirale," so še dodali.