Sava preplavila kanalizacijsko cev, bojijo se ekološke katastrofe

Posledica močnih padavin v noči s četrtka na petek je visok vodotok Save v Kranju. Narasla voda je še drugič v zadnjih treh mesecih dosegla kanalizacijsko cev na t. i. planiškem mostu. Prvič je deroča voda z naplavinami poškodovala betonski ovoj kanalizacijske cevi, na katero je priključenih približno 25.000 ljudi, kar predstavlja približno tretjino kranjskih občanov in dve tretjini šenčurskih. Ob tem se je pojavila bojazen, da bi se fekalne vode razlile v Savo, kar bi pomenilo razlitje ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini, opozarjajo na kranjski občini.

Po avgustovski ujmi, v kateri je rekordno visoka gladina Save dosegla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki in z naplavinami poškodovala njen betonski plašč, je gladina Save še višja. Narasla voda je preplavila kanalizacijsko cev, so sporočili s kranjske občine. Pri tem se je pojavila bojazen, da bi se fekalne vode razlile v Savo, kar bi pomenilo razlitje ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini.

Po naročilu Mestne občine Kranj (MOK) je planiški most strokovno pregledala ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Ugotovili so, da je stanje objekta slabo oziroma se je med avgustovsko ujmo še poslabšalo, ko je zaradi vej in drugih naplavin prišlo do mehanskih poškodb betonskega plašča in betonskih pritrditev kanalizacijskega voda . "Ponovna visoka voda reke Save bi lahko poškodovanost kanalizacijskega voda še povečala, zato je potrebno za zagotavljanje trajnosti in varnosti glede na rezultate pregleda nemudoma pristopiti bodisi k izgradnji novega objekta bodisi k celoviti sanaciji (vključujoč odstranitev kanalizacijskega voda)," so navedli v poročilu.

Danes ponoči je Sava znova rekordno narasla in dosegla kanalizacijsko cev. Poplavilo je celo cesto mimo Zarice. MOK je zato v stalnem stiku s pristojnimi državnimi institucijami, kjer budno spremljajo stanje. Občina s Komunalo Kranj pripravlja različne scenarije, pri čemer so na terenu tudi ekipe strokovnjakov. Povečano spuščanje jezov bi pri tem bilo kontraproduktivno, saj bi lahko s tem povzročili velike težave drugje, so sporočili z občine.

Kratkoročna sanacija ne bi bila ustrezna rešitev

Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, tako kot celotna Sava. Vzdolž Save se nahajajo številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje. Zato je ukrepanje nujno, opozarjajo na MOK in Komunali Kranj. Znova poudarjajo, da kratkoročna sanacija obstoječe cevi ne bi bila ustrezna rešitev, saj vsako naslednje deževje povečuje tveganje pred razlitjem fekalij v Savo. MOK je že lani pridobila gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bo treba namestiti tudi novo kanalizacijsko cev. Most, po katerem bo potekal dvosmerni motoriziran promet, bo ustrezno višji, posledično bo deroči vodi kot ob zadnjih ujmah težko dosegljiv. MOK trenutno pospešeno pripravlja podrobno gradbeno dokumentacijo in bo takoj za tem šla v izbiro izvajalca za gradbena dela. Vendar pa kratkoročno ne razpolaga s sredstvi za projekt in izvedbo nove kanalizacije, zato nujno potrebuje denarno pomoč države z naslova preprečevanja škode na javni infrastrukturi za čimprejšnjo realizacijo projekta v celoti. Le tako se bodo izognili odtekanju fekalne vode v Savo, so prepričani.

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, zato opozarja: "Že drugič v treh mesecih je voda prešla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki. Prvič je deroča voda, ki je nosila veje in naplavine, poškodovala betonski plašč na več mestih, prav tako je poškodovan tudi most, ki smo ga nato zaradi zagotavljanja varnosti zaprli. Kot vidimo, nam narava ne bo prizanašala niti v prihodnje, močni nalivi so vse pogostejši. Če pride do onesnaženja, to ne bo posledica samo za Kranj, ampak za celotno Slovenijo in naprej čez mejo. Zato se je zadeve treba lotiti takoj. "

Na Gorenjskem v manjšem obsegu poplavljalo več rek

Na območju Julijskih Alp je ponoči padla večja količina padavin. Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, ki sta se razlivali v manjšem obsegu. Sava se je medtem razlivala v okolici Radovljice, poplavljala pa je tudi Tržaška Bistrica v okolici Tržiča.

Kot je poudaril Šmid, pa se najhujše napovedi niso uresničile. Narasli so sicer tudi vodotoki v porečju Sore, vendar reka ni povzročala težav. V Bohinju je veter odkril nekaj streh in strešnikov, ki so jih ponoči popravili, da voda ni zamakala hiš, je dodal Šmid.

Pri tem se je zahvalil prebivalcem, ki so dosledno upoštevali navodila Civilne zaščite in ravnali samozaščitno ter tako preprečili večje težave.

Zaradi ujme je bilo po državi aktiviranih 62 gasilskih enot. Zabeležili so 117 dogodkov na območjih regijskih centrov Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Gasilci so preko noči iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo, preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh poškodovanih zaradi vetra in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez električne energije.

Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo tudi več cestišč, so danes sporočili s Centra za obveščanje RS.

Poveljnik civilne zaščite Občine Jesenice Igor Arh jepovedal, da je po minuli noči stanje plazi nad Koroško Belo običajno, nekaj dela so imeli s črpanjem podtalnic iz objektov.

Na območju Radovljice je močno narasla Sava v Lancovem zalila en objekt, gasilci so v pripravljenosti tudi v Podnartu, so sporočili z radovljiške občine.

Na Policijski upravi (PU) Kranj so pojasnili, da so od četrtka od 20. ure do danes do 7. ure prejeli več klicev, povezanih s slabimi vremenskimi razmerami. Večina klicev se je nanašala na obvestila o delno in popolno poplavljenih cestah ali podrtih drevesih na različnih odsekih cest posameznih območij. Večino ovir so vzdrževalci že odpravili in poskrbeli za prevoznost cest. Nekatere pa so trenutno še zaprte in neprevozne, ena takih je cesta čez prelaz Korensko sedlo v občini Kranjska Gora, ki je zaprta zaradi plazov na avstrijski strani.

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, v neurju z močnimi nalivi ni bil nihče telesno poškodovan ali ogrožen. Policisti so kraje, kjer so bile poplavljene ceste, na njih podrta drevesa, pesek in kamenje ustrezno zavarovali do prihoda delavcev vzdrževalca posameznih cest, gasilcev in ostalih služb ter jim nudili tudi pomoč," so še sporočili s PU Kranj.