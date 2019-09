Spopad titanov v turizmu: čigava bo Sava d.d.?

Strategija razvoja turizma pod taktirko gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je jasna. Po ministrovem mnenju je v hotelirstvu na sončni strani Alp prostora za največ dva do tri igralce. Minister zato želi hotele v državni lasti združiti pod eno streho, jim povečati vrednost in jih eventuelno privatizirati. A mu nasprotni stoji konkurenca.

Miodrag Kostić je hotel Kempinski v Porotrožu kupil za četrtino vložka, ki ga je v obnovo zmetalIgor Bavčar. Po vstopu v Gorenjsko banko pa je že poleti napovedal juriš na turizem v celi regiji, za kar naj bi bil pripravljen vložiti dodatne pol milijarde evrov: ''Že sama beseda tajkun označuje industrijalca, ki je obogatel. Če je to to, potem sem tajkun,'' je dejal marca 2017.

Tajkun, ki želi vstopiti v Savo Turizem. 43-odstotni delež bi odkupil od sklada York in zanj ponujal 55 milijonov evrov. Česar v Gorenjski banki niso niti potrdili niti zanikali, po besedah predsednika uprave Maria Henjaka: ''Jaz njihovih planov ne poznam točno, ampak mislim, da so takšni partnerji na slovenskem turističnem trgu dobrodošli.''

Upravljavce hotelov bi država iskala na razpisih

A svoj delež v Savi turizmu želi skladno s strategijo razvoja turizma povečati tudi država. KAD in SDH skupaj obvladujeta dobrih 46 odstotkov družbe, z odkupom Yorkovega deleža, za katerega naj bi SDH ponujal 8 milijonov manj od Kostića, bi postali večinski lastniki, s čimer bi se pričela urenisčevati strategija, ki jo je za Finance opisal član uprave SDH, Andrej Božič:"Predlagali bomo, da naložbe ločimo na nepremičninski in poslovni del. V nepremičninski del bi povabili investitorje, kot so Modra zavarovalnica, Kad in druge.''



S tem bi nad hoteli lastniško bdel tudi prvi mož Modre zavarovalnice Borut Jamnik. Upravljavce hotelov pa bi država iskala na razpisih, saj je tega znanja pri nas premalo.