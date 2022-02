Hot: Vlada je tista, ki lahko prepreči škodljivo prodajo. Perič: Smo za to, da se uveljavi predkupna pravica

Delež Američanov, imajo ga od leta 2016, je 43-odstoten, pogodba o prodaji podjetju Prestige Tourism je že sklenjena. Najprej bi madžarsko-francosko podjetje plačalo 38 milijonov za delež, nato 200 za investicije. In kdo so ljudje v ozadju projektnega podjetja? "Načeloma ni povezave med lastnikom sklada Diofa in podjetjem Prestige Tourism. Prestige Tourism je nastal lani oktobra, tako pravzaprav ne vemo nič o njem. Mi smo podjetje opazili, ko je nek tednik sporočil, da je to podjetje sploh nastalo. Toda poleg tega kaj več ne vemo. Zsolt Komonczi je s Prestige Tourismom povezan tako, v bistvu je eno od njegovih podjetij Atlantis Property 30-odstotni lastnik, medtem ko je večinski lastnik, 60-odstotni delež ima namreč francoski poslovnež Michel Caillard , ki pa ima povezave z madžarskimi gradbenimi podjetji," je pojasnila Kovacseva.

Obala, Bled, Ptuj, Radenci, Moravske toplice: 18 hotelov, pet apartmajskih naselij, štiri kampi in dva glampinga. Turistična kapaciteta sistema Sava, ki bo v mesecu dni v lasti madžarsko-francoskih investitorjev, če ne bo predkupne pravice izkoristila država. Kaj o nakupu vedo na Madžarskem. Bolj malo pravi madžarska novinarka portala 24.hu Ildiko D. Kovacs . "Menim, da je to ena zelo pomembna zgodba, saj kaže na to, da poslovni model, ki se ga poslužujejo skupine blizu Fidesza, želijo uveljaviti tudi v Sloveniji. Vsaj na podlagi pisanja medijev to lahko sklepam."

V studiu oddaje 24UR ZVEČER je Meira Hot iz SD-ja, ki zahteva sklic izredne seje komisije za nadzor javnih financ dejala, da je dejstvo, da odgovor ministra prihaja daleč prepozno."Kot drugo ko poslušamo njegove odgovore se nam zdijo nekoliko shizofreni. Ker na eni strani govori, da si bo prizadeval, da se bo uveljavila predkupna pravica, ko pa novinarji opozorite, da prihajajo pozivi s strani sindikata delavcev v gostinstvu in turizmu, ki poziva da se zaščiti naš ključni turistični biser pa govori da gre za zasebni sklad, ki prodaja zasebnemu kupcu. Kakor da to ni vprašanje, ki se neposredno tiče države. Seveda se tiče države in mislim da odgovor na tako vprašanje ne bi smelo biti ob robu neke politične konference, predstavitve strank, ampak bi pričakovala da bosta tako minister kot direktor sklicala tiskovno konferenco in celovito povedala javnosti vse kar se teh postopkov tiče."

Na to je Gregor Perič, vodja koalicijske poslanske skupine Konkretno odgovoril, da obžaluje, da "se je kar nekaj časa manipuliralo, da država prodaja". "Država čisto nič ne prodaja. V preteklosti je res prišlo do nekih lastniških sprememb, kar je absolutno narobe in tukaj boste morali predvsem v svojih vrstah in v vrstah svojih podpornikov se pogovoriti in pretehtati, ali so bile te poteze pametne ali niso bile. Po naši oceni so bile nepremišljene," je odgovoril poslanki Hot.

"Dejstvo pa je, da moramo tukaj predvsem zaščititi turistične destinacije, ki jih imamo. Zato se tudi mi v Povežimo Slovenijo in Konkretno prizadevamo, da bi se uveljavila predkupna pravica in da se dejansko naredi tisto, kar smo že kar nekaj časa govorili. Če bi poslušali ministra Počivalška potem bi se oblikoval turistični holding in se s tem težavami zdaj ne bi ukvarjali."

"Tu gre za prodajo neke celotne panoge, ki je izjemno pomembna za Slovenijo in je slovenski nacionalni strateški interes. Tako je zapisal sam minister v dokumentu," je dejala poslanka Hot. Dodala je, da seveda vlada ne prodaja neposredno, ampak je tista, ki lahko prepreči škodljivo prodajo in uveljavi tisto, kar imenuje kot strateški interes. "Mi govorimo o več kot 3000 turističnih kapacitetah. Mi govorimo o tisočih zaposlenih. Seveda je vse strah, kaj bo jutri."