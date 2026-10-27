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Slovenija

Savdski princ s slovensko pištolo: Zame je popolna

Ljubljana, 27. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Savdski princ s slovensko pištolo

Zakaj savdski princ, ki se že več kot dve desetletji ukvarja s športnim streljanjem, zadnje leto prisega na pištolo slovenskega proizvajalca? Izdeluje jo podjetje M-ARMS, za katerim stoji mladi slovenski podjetnik Žiga Mandelj, princ pa je z njo letos tudi zmagal na enem od tekmovanj. Kako je torej slovenska pištola prišla v roke člana savdske kraljeve družine in ali bi lahko njuno sodelovanje preraslo celo v odprtje tovarne v Savdski Arabiji? Pogovarjali smo se z Žigo Mandljem, ustanoviteljem podjetja M-ARMS, ki deluje v Dolah pri Litiji z več kot 400-letno kovaško tradicijo.

Član savdske kraljeve družine, nekdanji predsednik tamkajšnje strelske zveze, danes pa eden vodilnih predstavnikov praktičnega streljanja v državi. Princa Sauda bin Khalida Al Sauda je strast do tega športa popeljala že marsikam po svetu. Pred dobrim letom pa ga je iskanje nove tekmovalne pištole povsem po naključju pripeljalo do slovenskega proizvajalca M-ARMS. "Prijatelj mi je predstavil to pištolo. Preizkusil sem jo in se zaljubil. Zame je popolna. Res mi je všeč," nam je povedal.

S športnim praktičnim streljanjem se ukvarja že skoraj dve desetletji, leta 2021 pa ga je pripeljal tudi v Savdsko Arabijo. Gre za disciplino, pri kateri ni dovolj le zadeti tarče. "Glavna stvar je varnost. Varnost je zelo visoka pri praktičnem streljanju. Gre za hitrost, natančnost in hitro razmišljanje. Ne samo za streljanje," opozarja princ.

Nekaj mesecev po nakupu pištole je princ na večerji spoznal tudi njenega proizvajalca, ustanovitelja podjetja M-ARMS Žigo Mandlja. In kot bi hotelo naključje, se je prav v tistem obdobju njegova pištola med čiščenjem zataknila. "Žiga mi je pomagal. Res mi je pomagal in spoštujem to, kar je naredil zame. In vedno bolje sem ga začel spoznavati. Prvič me je pripeljal v Slovenijo in drugič," opisuje njun odnos in, kot pravi, ga je naša mala dežela navdušila. "Danes sem se sprehajal med kavarnami in restavracijami. Zelo mi je všeč."

A zanimanje za Slovenijo ni le turistično. Princ si namreč želi praktično streljanje v Savdski Arabiji še bolj razširiti, za kar bi potrebovali tudi več strelišč in boljše pogoje za razvoj tega športa. Pri tem priložnosti vidi tudi za M-ARMS. "Savdska Arabija je odprta za veliko stvari. In Savdci so gostoljubni. Nikoli ne veš, kaj lahko narediš. Upam, da bom Žigo lahko prepričal, da odpre tovarno pri nas doma v Savdski Arabiji," se nadeja princ. Kot namreč pravi, je pri novih idejah in priložnostih meja le nebo.

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M-ARMS Žiga Mandelj Saud bin Khalid Al Saud slovenska industrija

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