Savdski princ s slovensko pištolo: Zame je popolna

Član savdske kraljeve družine, nekdanji predsednik tamkajšnje strelske zveze, danes pa eden vodilnih predstavnikov praktičnega streljanja v državi. Princa Sauda bin Khalida Al Sauda je strast do tega športa popeljala že marsikam po svetu. Pred dobrim letom pa ga je iskanje nove tekmovalne pištole povsem po naključju pripeljalo do slovenskega proizvajalca M-ARMS. "Prijatelj mi je predstavil to pištolo. Preizkusil sem jo in se zaljubil. Zame je popolna. Res mi je všeč," nam je povedal.

S športnim praktičnim streljanjem se ukvarja že skoraj dve desetletji, leta 2021 pa ga je pripeljal tudi v Savdsko Arabijo. Gre za disciplino, pri kateri ni dovolj le zadeti tarče. "Glavna stvar je varnost. Varnost je zelo visoka pri praktičnem streljanju. Gre za hitrost, natančnost in hitro razmišljanje. Ne samo za streljanje," opozarja princ.

Nekaj mesecev po nakupu pištole je princ na večerji spoznal tudi njenega proizvajalca, ustanovitelja podjetja M-ARMS Žigo Mandlja. In kot bi hotelo naključje, se je prav v tistem obdobju njegova pištola med čiščenjem zataknila. "Žiga mi je pomagal. Res mi je pomagal in spoštujem to, kar je naredil zame. In vedno bolje sem ga začel spoznavati. Prvič me je pripeljal v Slovenijo in drugič," opisuje njun odnos in, kot pravi, ga je naša mala dežela navdušila. "Danes sem se sprehajal med kavarnami in restavracijami. Zelo mi je všeč."