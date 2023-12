Savinja poplavila hišo, tri podvoze in cesto, sprožili so se trije plazovi

Kot je objavila uprava za zaščito in reševanje, so enote gasilcev in drugih služb danes večinoma še odpravljale posledice petkovega neurja z močnim vetrom in obilnim deževjem. V povezavi s tem in novimi dogodki je bilo skupno 85 intervencij na 80 lokacijah, največ na območju regijskih centrov za obveščanje Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica in Slovenj Gradec.