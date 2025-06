Savšek brez zadostne podpore koalicije za vodenje Banke Slovenije

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda so njegovo predstavitev danes vnovič ocenili kot korektno. "Smo pa ocenili, da ima manko vodstvenih izkušenj za vodenje tako velikih sistemov kot je Banka Slovenije, zato mu podpore ne dajemo," je po posvetu pri predsednici dejala vodja strankine poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič .

Predsednica Pirc Musarjeva je začela nov krog kadrovskih posvetovanj s poslanskimi skupinami. Pri predsednici so se doslej že zvrstili predstavniki poslanskih skupin koalicije in največje opozicijske stranke SDS, nekatere poslanske skupine pa bo Pirc Musarjeva gostila še v petek.

Po njenih besedah je to stališče celotne koalicije. Koalicijski partnerici SD in Levica teh besed v današnjih izjavah nista potrdili, sta pa izpostavili strokovnost kandidata. Vodji poslanskih skupin obeh strank, Jani Prednik in Matej Tašner Vatovec sta ob tem dejala, da se glede podpore ne morejo izrekati, dokler v DZ nimajo uradnega predloga predsednice.

"Upam, da bo predsednici uspelo še najti kakšnega kompetentnega kandidata in potem stečejo stvari ponovno," je sicer še dejala Avšič Bogovičeva. Poudarila je tudi, da so bili že v prvem krogu na javni poziv za guvernersko mesto prijavljeni dobri kandidati, dosedanja kandidatka koalicije Saša Jazbec pa podpore Svobode ni izgubila, je dodala vodja poslancev Svobode.

Pogovor pri predsednici pa sicer danes teče tudi o kandidatih za ustavne sodnike in kandidatih za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.