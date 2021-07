Savšek našim športnikom: 'Želim jim, da ujamejo svoje sanje'

Medtem ko se enim uresničujejo olimpijske sanje, morajo drugi priznati premoč svojim tekmecem. Med njimi je tudi judoistka Ana Velenšek, ki je po treh nizih izpadla v drugem krogu. Realno in umirjeno pa je svoj četrti olimpijski nastop, ki se je po nekoliko ponesrečeni polfinalni vožnji končal na dvanajstem mestu, ocenil najboljši slovenski kajakaš na divjih vodah vseh časov Peter Kauzer, ki je olimpijske igre 2016 v Riu zapustil s srebrom.

Ko je naš kajakaš Peter Kauzer dojel, da je konec, je z rokama udaril po čolnu in dejal: "Čoln ni stekel, na silo pa ni šlo". Če je pomagal svojemu sostanovalcu, s katerim si sobo na tekmovanju deli že 16 let, in ki je domov prinesel zlato, sebi tokrat ni mogel. "Nimam si česa očitati. Pripravil sem se dobro, počutil sem se dobro, a na koncu je naš šport zelo nepredvidljiv. Enkrat so boljši eni, drugič pa drugi," je dejal.

icon-expand Peter Kauzer: "Čoln ni stekel, na silo pa ni šlo." FOTO: Ervin Čurlič

"Žal mi je, da se mu vožnja ni izšla. Za njega so zdaj malo težji trenutki, vendar hitro prihajajo nova tekmovanja, on pa se je že dokazal in nas že večkrat razveselil z vrhunskimi uspehi," je za 24UR ZVEČER dejal njegov dolgoletni prijatelj in olimpionik Benjamin Savšek. Tudi Kauzer je o Savšku dejal, da sta več kot le reprezentančna sotekmovalca ter da drug o drugem vesta vse. Ko je imel Savšek pred svojim nastopom težko noč, ga je Kauzer bodril in mu dejal: "Go big or go home." (Bodi velik ali pojdi domov). To pa je je pripomoglo k temu, da je dal na tekmovanju vse od sebe.

Vztrajanje je pomembno, ne glede na padce "To so težki trenutki, od katerih se je treba hitro pobrati in iti naprej. Tudi pri moji zgodbi se je pokazalo, da so me želja, vztrajnost in borba pripeljale do tega odličja. Splačalo se je vztrajati naprej," pravi. To smo videli tudi pri našem kolesarju Primožu Rogliču, ki se je z olimpijskih iger prav tako vrnil z zlato medaljo.

icon-expand Benjamin Savšek se je domov vrnil z zlato medaljo. FOTO: POP TV

Z zlato medaljo se je domov vrnil tudi Savšek. Kaj pa svetuje tistim, ki so še na poti do takšnih ali podobnih športnih ciljev, a se na poti srečajo z oviro? "Potrebujejo prav to veliko željo, vztrajnost in borbenost. S tem se poskušaš pobrati po težkih trenutkih in se boriti naprej. Na koncu te to pripelje do uspeha. Vendar pa je v mojih primerih ta zgodba trajala leta in leta. Kljub temu sem skušal stremeti k tem mojim sanjam in danes sem vesel, da jih lahko živim in da sem jih dosegel," odgovarja.

S športniki zdaj diha in se veseli vsa Slovenija, utrujena od covida, utrujena od slabih novic in političnih zdrah. Vendar pa moralo dvigujejo uspehi naših športnikov. "Veseli me, da lahko šport povezuje ljudi in da sem lahko tudi jaz s svojim uspehom morda navdihnil koga ter v mozaik teh vrhunskih športnih uspehov dodal tudi svoj kamenček," pravi Savšek, ki tudi po vrnitvi v Slovenijo še vedno spremlja olimpijske igre in drži pesti za vse naše športnike: "Želim jim, da ujamejo svoje sanje."