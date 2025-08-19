'Kriminalne združbe še vedno obvladujejo varovanje določenih lokalov'

Pretreseno, prestrašeno in razočarano se napadena Slovenca, kot pripovedujeta, počutita tri dni po pretepu na plaži savudrijskega hotela Kempinski, ljubljansko urgenco sta po pretepu morala obiskati tudi danes. Incident so za RTL nato komentirali v hrvaškem združenju varnostnikov, kjer trdijo, da so varnostniki le opravljali svoje delo.

"Oni so prvi napadli in prijeli našega varnostnika in ga začeli porivati in udarjati. To dekle in ostali so metali kozarce polne pijače na naše ljudi," je dejala predsednica združenja Lidija Stolica.

"Nič od tega ni res, to je laž. Mi smo bili na plaži, sedeli na zidu, se pogovarjali in poslušali zelo umirjeno glasbo," pa jim danes odgovarjata Slovenca, ki sta poleg zlomljenega nosa in palca na nogi utrpela poškodbo vretenc, pretres možganov ter številne rane in modrice. Kot pravita, imata številne priče, ki lahko potrdijo, da so izjave hrvaških varnostnikov laž.

Stolica je dejala, da so varnostniki poklicali policijo in zanikala, da bi Slovence pretepli. "Niso jih, ne morete tako govoriti, niso jih pretepli. Oni so šli nanje, naši pa so delali tako, kot je po protokolu."

Slovenca tudi pravita, da so varnostniki takoj po napadu odšli in niso ostali z njima do prihoda policije.

V podjetju Klemm Security, ki pogodbeno varuje hotel Kempinski, so nam danes najprej obljubili odgovor na naša vprašanja, kako naj bi se obnašali slovenski državljani ter kakšna naj bi bila škoda na hotelskem inventarju, a odgovora nismo prejeli, telefonska številka pa nato ni bila več dosegljiva.

To pa ni edini incident med slovenskimi turisti in hrvaškimi varnostniki v zadnjem času. Pred slabim mesecem dni so 19-letnega Slovenca pred nočnim klubom v Poreču - po poročanju hrvaških medijev - brutalno pretepli prav varnostniki, ki naj bi delali na črno brez dovoljenj in licenc. Večkrat so ga udarili v glavo in ga nato v bližnji ulici pustili ležati nezavestnega. Zaradi hudih poškodb se je 19-letnik najprej zdravil v puljski bolnišnici, zatem pa so ga prepeljali v ljubljanski UKC, kjer so ga izpustili šele po dveh tednih.