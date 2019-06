Sazas izgubil dve tožbi proti naši medijski hiši

Združenje Sazas, ki zbira in deli denar na področju avtorskih honorarjev, je izgubilo dve tožbi proti naši medijski hiši. Sazas je novinarjem oddaje Epilog, ki so razkrili netransparentno in sporno delovanje organizacije, očital, da so s poročanjem škodili njegovemu ugledu.

58 strani dolgi sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča sicer še nista pravnomočni, a kažeta na profesionalno poročanje novinarjev naše televizije. "Ena se nanaša na oddajo Epilog, ki je obravnavala stanje na področju kolektivnega upravljanja avtorskih pravic. Druga se nanaša na poročanje o netransparentnem delovanju Sazasa v naši informativni oddaji. Od vseh nakazanih milijonov zasebni družbi v Švici bi del morali prejeti tudi slovenski avtorji, pa ga niso," pove Cene Grčar, odvetnik družbe Pro Plus. Sazas je nato vložil tožbi, češ da gre za neresnice. Sodišče pa je ugotovilo, da gre za resnične navedbe, še dodaja Grčar. Sodišče je upoštevalo tudi prakso evropskega sodišča za človekove pravice in tako zaščitilo svobodo govora. "Gre za pomembno zmago novinarstva in za pomembno sporočilo vsem, ki mislijo, da se da z zastraševanjem s tožbami ustaviti novinarje, da bi poročali o stvareh, ki so nedvomno v javnem interesu," pravi Suzana Lovec, urednica Epiloga. Sazas je novinarjem oddaje Epilog očital, da so s poročanjem škodili njegovemu ugledu. FOTO: POP TV Kot je zapisalo sodišče, je "kakršnakoli neutemeljena omejitev novinarja poseg ne samo v ustavno varovano pravico, ampak nakazuje tudi na nedemokratičnost družbe, v kateri živimo". "Ne gre zanemariti, da imamo pravnomočno obsodbo, ki ugotavlja, da je Sazas devet let delil denar brez zakonskih podlag, brez obveznih tarif in tako naprej," pravi Grčar. Bojazni, da bi se v primeru pritožbe kocka vendarle obrnila v prid Sazasa, tako praktično ni več. "Kar bi se jaz vprašal, je, kaj ta sodba in tista pravnomočna pomenita za odgovornost nadzornih, torej Urada za intelektualno lastnino, ki je devet let očitno gledal to, ker je dobival pritožbe slovenskih imetnikov pravic in ni nič naredil," še dodaja. Bistvenega pomena je zato še ena ugotovitev sodišča. Omejevanje delovanja novinarjev namreč lahko povzroči zastraševalni učinek, ta pa bi lahko preprečil, da bi informacije, ki zajemajo širok spekter javnosti, do javnosti tudi v prihodnje prišle.