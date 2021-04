'Sazas z uvedbo začasne tarife glasbenikom onemogoča zadnje možnosti preživetja'

Vseeno pa tehnološki napredek v današnjih časih ponuja nekatere (zasilne) alternative, preko katerih glasbeniki lahko nekaj zaslužijo in vzdržujejo stik s svojo publiko. Tako so tudi pri nas spletni prenosi postali eno od vse bolj uporabljenih orodij za vzdrževanje finančne in izvajalske kondicije. Vendar ni bilo treba dolgo čakati na to, da so bile organizatorjem tovrstnih dogodkov, naložene dodatne obremenitve.

Koncertni dogodki pri nas so bili po marcu 2020 zaradi sprejetih epidemioloških ukrepov praktično zaustavljeni, glasbeni izvajalci in organizatorji dogodkov so se znašli v krču, pomoč, s katero bi nadomestili velik izpad prihodkov, pa je bolj skopa, za mnoge celo neobstoječa. Glede na vladni semafor ukrepov, v zeleni fazi še naprej velja prepoved delovanja barov in diskotek, kar sicer izrecno ne prepoveduje delovanja koncertnih prizorišč, jih pa vsekakor omejuje tudi v zeleni fazi.

"Avtorsko nadomestilo se tudi obračuna na način, da uporabnik plača 0,11 evra od vsakega posameznega ogleda, v primeru ko je le-to višje od prihodka iz prejšnjega odstavka. Plačilo avtorskega nadomestila v nobenem primeru ne more biti nižje kot znaša minimalno nadomestilo in sicer 32,63 EUR za posamezen dogodek. Na izračunano avtorsko nadomestilo se obračuna še davek na dodano vrednost skladno z veljavno davčno stopnjo," v uradni objavi pojasnjujejo pri Sazas.

Kot so zapisali v Sazas, so se pri tem zgledovali po drugih evropskih državah. "Sazas se je za začasno tarifo odločil tako, da je od izbranih tarif desetih držav čanic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe – od tarif Belgije, Bolgarije, Danske, Francije, Hrvaške, Latvije, Nizozemske, Norveške, Romunije in Nemčije – izločil tri tarife (gre za dansko, romunsko in norveško), ki po višini najbolj odstopajo navzgor in določil povprečje tarif preostalih izbranih sedmih držav članic."

Center urbanih kultur Kino Šiška je v času epidemije eno od najbolj aktivnih koncertnih prizorišč v državi, s tem pa spada tudi med tiste, ki se bodo zaradi Sazasove uvedbe tarif soočili z novimi težavami. Do sedaj so organizirali 41 spletnih prenosov koncertov, v aprilu pa jih čaka še šest.

Organizatorji dogodkov: To je proti vsem pravnim in moralnim standardom

Ob tem je vredno izpostaviti, da na primer britanska kolektivna organizacija PRS for Music, minimalno avtorsko nadomestilo postavlja pri 26,4 evra, kar je dobrih sedem evrov manj kot v Sloveniji. Hkrati pa so že v začetku februarja sporočili, da lahko njihovi člani, ki v spletnih prenosih izvajajo svoja avtorska dela, za manjše koncerte v času epidemije covida-19 zaprosijo za brezplačno licenco.

Vodja glasbenega programa Matjaž Manček je za našo spletno stran pojasnil, da produkcija spletnih koncertov s seboj prinaša velike stroške. "Finančno se ne izplača, razen v primeru najbolj popularnih izvajalcev, ki dogodek praviloma producirajo v lastni režiji." Ob tem dodaja, da ima Kino Šiška finančno zaledje programskih subvencij MOL. Takšnih izhodišč namreč številni prireditelji žal nimajo. "Treba se je zavedati, da vsakokratnemu avtorju oziroma izvajalcu, poleg osnovnega honorarja, nudimo 70 odstotkov neto prihodka od prodaje. Ta davščina, ki jo uvaja Sazas pa bi neposredno zarezala v prihodek avtorju, ki naj bi ga ščitila, posredno pa prispevala k reduciranju tovrstnega programa z naše strani, saj – v kombinaciji z interpretacijo FURS, da se spletne vstopnice obdavčijo z 22 odstotki DDV, - postane ta dejavnost stroškovno popolnoma nevzdržna."

Tako organizatorji dogodkov opozarjajo, da bo v težkih časih za glasbeno industrijo, prišlo do osipa tovrstnega programa. Sploh pri tistih organizatorjih, ki nimajo javnofinančne podpore ali pa je ta majhna. In takšnih ni malo. "Avtorjem in izvajalcem se s takimi neodgovornimi potezami omejuje še zadnje možnosti aktivnosti in profesionalnega preživetja," opozarja Manček.

Ali začasna tarifa velja tudi za dogodke pred njeno objavo, torej retroaktivno, smo vprašali tudi Sazas. Manček pa pravi, da Sazas zahteva podatke in želi obračunavati vse dogodke, ki so jih izvedli do sedaj, "kljub temu, da smo jih sproti večkrat pozivali, naj se opredelijo glede tovrstne dejavnosti in če imajo kakršnekoli zahtevke. To je proti vsem pravnim standardom, da moralnih ne omenjam."Vodja glasbenega programa v Kinu Šiška ob tem dodaja, da je Sazasovo enostransko obračunavanje z organizatorji težko razumljivo "mrcvarjenje panoge v času popolne blokade aktivnosti", ki se je zavlekla v drugo leto in ji še ni videti konca. Ob tem ne gre tudi pozabiti, da so organizatorji dogodkov v številnih primerih tudi avtorji sami.

Razburjenje povzroča tudi pavšalni znesek 0,11 evra dajatve na posamezen ogled in odpira številna vprašanja. In sicer, kako bo Sazas sploh preverjal število prisotnih spletnih gledalcev in katera kategorija ogledov bo pri tem izračunavanju štela. Kot pojasnjuje Manček, Sazas od organizatorjev zahteva podatke o številu gledalcev, pri tem pa nastaja "popoln kaos". "Za tiste prenose, ki so bili brezplačni in torej niso generirali prihodka, so pa ostali na platformi in tam naprej nabirajo oglede, so te številke preverljive, ampak seveda sporne, saj ne odražajo dejanskega obsega ogledov v času prenosa."

Ob ogorčenju delavcev v glasbi, se tako zastavlja vprašanje, ali ni Sazas v takšnih razmerah, kot kolektivna organizacija, ki skrbi za interese avtorjev in izvajalcev, z uvedbo začasne tarife, posredno brcnil tistega, ki je že pred tem ležal na tleh, torej prav avtorje in izvajalce?

SAZAS: Obtožbe, da nismo želeli pomagati so absurdne

Na obtožbe v javnosti so se popoldne odzvali tudi pri Sazas. Sicer s splošnimi pojasnili, ob čemer odgovorov na nekatera naša vprašanja nismo dobili. Zanimalo nas je namreč tudi, kakšni so administrativni stroški Sazas znotraj 11-odstotne tarife.

V Združenju skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije sicer poudarjajo, da so kritike o tem, da niso pomagali glasbenikom absurdne. "Poudarjamo, da je Sazas neprofitna organizacija in denarja ne pobira zase, temveč za avtorje in imetnike pravic."