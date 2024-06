SAZU proti širitvi železnice na območje Botaničnega vrta

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) nasprotuje širitvi dolenjske železniške proge na območje Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Poleg splošne krnitve že tako majhnega prostora botaničnega vrta bi takšna širitev zahtevala tudi posek več dvestoletnih dreves, opozarjajo in odločevalce pozivajo k drugačni rešitvi.

OGLAS

"Botanični vrt je najstarejša neprekinjeno delujoča znanstvena ustanova na Slovenskem. Ustanovljen je bil leta 1810 v času evropskega razsvetljenstva, dejanje, ki bi bilo uperjeno v njegovo krnitev, bi torej upravičeno označili za protirazsvetljensko," so zapisali na SAZU. Odločevalce pozivajo, da pri morebitni širitvi dolenjske železnice najdejo rešitev, ki v nobenem pogledu ne bo škodovala Botaničnemu vrtu. Prepričani so, da bodo izbrali "civilizacijsko rešitev, ki bo zagotavljala, da bomo lahko ta pomemben del naše znanstvene in kulturne dediščine z dvignjeno glavo predali naslednji generaciji v splošno dobro in nadaljnji razvoj".

V Botaničnem vrtu načrtovani širitvi železniške proge nasprotujejo tudi s peticijo. Do začetka meseca so zbrali nekaj več kot 6100 podpisov prek spleta in 1500 podpisov v fizični obliki.

Leta 1974 je v vrt posegel prvi tir dolenjske železnice, sedaj vanj posega drugi tir te proge proti Ivančni Gorici, je v začetku junija opozoril vodja vrta Jože Bavcon. Kot so konec aprila ob začetku zbiranja podpisov navedli v Botaničnem vrtu, naj bi po načrtih namreč novi tir potekal po delu parka ob obstoječem tiru, tako da bi morali med drugim porušiti staro upravno stavbo, kjer je danes čajnica.

Festival zvončkov v Botaničnem vrtu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand