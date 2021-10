SB Celje išče medicinske sestre, zaposlili bi jih po podjemni pogodbi

V Splošni bolnišnici Celje se soočajo s pomanjkanjem negovalnega kadra. Kot so zapisali na spletu, iščejo tako diplomirane kot srednje medicinske sestre, ki so zaposlene pri drugih delodajalcih. "Vabimo jih, da se v popoldanskem ali nočnem času pridružijo našemu kolektivu," so zapisali ter ob tem dodali, da bodo sodelovanje uredili s podjemno pogodbo. Kot so nam kasneje pojasnili, bi medicinske sestre "z veseljem zaposlili za polni delovni čas, za takšne dopolnilne oblike dela pa jim lahko ponudimo podjemno pogodbo".

"V Splošni bolnišnici Celje se zaradi trenutnih epidemioloških razmer in potreb po organizaciji dodatnih covidnih delovišč soočamo s pomanjkanjem negovalnega kadra," je celjska bolnišnica zapisala na spletu. Iščejo diplomirane in srednje medicinske sestre, ki so zaposlene pri drugih delodajalcih in bi jim bile "pripravljene priskočiti na pomoč".

"Vabimo jih, da se v popoldanskem ali nočnem času pridružijo našemu kolektivu. Veseli bomo vseh, ki so nam pripravljene priskočiti na pomoč in z voljo, znanjem in srčnostjo oskrbeti naše paciente. Sodelovanje bomo uredili v obliki dela po podjemni pogodbi," so zapisali. Kot so kasneje sporočili za naš portal, Splošna bolnišnica Celje tako kot ostale slovenske bolnišnice ves čas opozarja na pomanjkanje negovalnega kadra. "V času, ko moramo zaradi covida spreminjati organizacijo dela in odpirati dodatna delovišča, je to pomanjkanje še večje. Trenutno na trgu delovne sile ves čas iščemo več kot 50 medicinskih sester, ki bi jih zaposlili," so pojasnili.

