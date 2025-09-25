Svetli način
Slovenija

SBC: Slovenska plača bo hrvaški kmalu gledala v hrbet

Ljubljana, 25. 09. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 46 minutami

STA , D. S.
42

V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) z zaskrbljenostjo spremljajo podatke, ki kažejo na zmanjševanje razkoraka med neto plačami v Sloveniji in na Hrvaškem. Pri takšnem trendu, ki je posledica za gospodarstvo uničujoče vladne politike, bo Slovenija po višini plač Hrvaški kmalu gledala v hrbet, so sporočili.

Po izračunih hrvaškega poslovnega portala Lider se je razlika med slovensko in hrvaško povprečno neto plačo v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov. Na Hrvaškem je znašala 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov, je pred dnevi poročal portal. Medtem je bila razlika med slovenskimi in hrvaškimi bruto plačami skoraj 26-odstotna, kar po navedbah SBC zgovorno priča o tem, kako zelo so slovenske plače obremenjene z davki in prispevki.

Povprečna hrvaška neto plača vse bližje slovenski
Povprečna hrvaška neto plača vse bližje slovenski FOTO: Shutterstock

"Dogaja se natanko to, kar smo v SBC pričakovali in napovedovali," so v sporočilu z javnost zapisali v gospodarskem združenju. Več kot očitno je, da so posledice vladnih ukrepov že zdaj vidne v denarnicah delavcev, ki bodo ob takšnih trendih zaposlitev poleg pri severnih iskali tudi pri naših južnih sosedih, kamor se že nekaj časa zaradi ugodnejšega poslovnega okolja selijo tudi slovenski podjetniki, so dodali.

Zagreb.
Zagreb. FOTO: Shutterstock

Zmanjševanje razlike v povprečnih neto plačah med državama se jim zdi popolnoma logično. Hrvaška namreč vlaga vse napore v boljšo konkurenčnost gospodarstva, kar je posledično prineslo višje plače in blaginjo ljudem. Na drugi strani Slovenija ves čas obremenjuje gospodarstvo in s tem ubija njegovo konkurenčnost, so zapisali.

Dodatno utegne na nižjo rast plač in morebiti celo na izgubo delovnih mest vplivati obvezno izplačevanje božičnice, ki ga napoveduje vlada. Gre za umetno dvigovanje izplačil zaposlenim brez realne podlage v višji dodani vrednosti in ki se financira zgolj z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva, opozarjajo v SBC.

KOMENTARJI (42)

sinjebradec
25. 09. 2025 17.29
+1
pred 30 leti in nazaj smo bili prvi v mestu zdaj smo pa zadnji na vasi!tolk smo napredovali proti drugi švici!
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
25. 09. 2025 17.31
Hočeš reči, da smo naredili napako, ker smo se osamosvojili in bi morali ostati v SFRJ ?
ODGOVORI
0 0
2mt8
25. 09. 2025 17.32
Mi smo še vedno v nevidni SFRJ, skupaj s Srbijo in RS. To nas vleče dol.
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
25. 09. 2025 17.33
ne! hočem reči da ne zaslužimo to kar delajo z nami v zadnjih 30 letih !
ODGOVORI
0 0
velikiblek
25. 09. 2025 17.28
Slovenski GDP per capita je 37% višji kot Hrvaški, Slovenska povprečna Neto plača je pa samo 9% višja kot na Hrvaškem. Če bi imeli normalno vlado in normalne davke, kot jih imajo Hrvati, bi bila slovenska povprečna Neto plača lahko za cca. 25% višja kot je sedaj. To razliko 25% nam preko davkov ukrade Golobova vlada.
ODGOVORI
0 0
Castrum
25. 09. 2025 17.29
Točno tako. In še vedno lahko vidiš, da ga proletarci zagovarjajo. Kdo bi to razumel - jemlje jim plačo, a oni ga hvalijo!
ODGOVORI
0 0
VWFREAK
25. 09. 2025 17.30
imelo smo leve in desne, pa NOBEN ni nič naredil za delavca. Najlažje je sedanjo vlado kriviti, realno so pa VSE vlade do sedaj krive.
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
25. 09. 2025 17.32
-1
hr ima ddv 25 % !v slo je 22% !zato ne bluzi!
ODGOVORI
0 1
Castrum
25. 09. 2025 17.27
-1
Malo za info, pri bruto plači 3.000 € je pod Golobovo vlado neto nižji za cca 180 €, kot je bil pod Janševo vlado , pri 5.000 € bruto že 300 €......
ODGOVORI
1 2
ŠeVednoPlešem
25. 09. 2025 17.30
To dejansko ne bo držalo.
ODGOVORI
0 0
ArseneLupin
25. 09. 2025 17.27
A bomo dočakali sojenje Golobu in njegovi klapi za uničevanje slovenskega gospodarstva?
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
25. 09. 2025 17.28
+1
Najprej sojenje Janši in njegovemu klanu za uničevanje slovenskega gospodarstva ... Vseeno ima Janša prednost. Je uničeval slovensko gospodarstvo pred Golobom
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
25. 09. 2025 17.26
+1
Odlično ... potem bodo lahko člani Kluba slovenskih podjetnikov preselili svojo proizvodnjo na Hrvaškem, kjer se menda podjetnikom cedita med in mleko, "da bodo lahko delavcem izplačevali višje plače", kot v Sloveniji, ahahahahahahahahahahahaha
ODGOVORI
1 0
Castrum
25. 09. 2025 17.30
Važno je da si vesel in srečen, ker ti Golob jemlje od plače tisto, kar ti je Janša dal z nižjimi davki. Ni kaj, pameten fant!
ODGOVORI
0 0
Banion
25. 09. 2025 17.26
ja kaj lahko se zgodi, a vedeti je treba da hrvati ne trpijo korupcije in so obsodili tudi nekdanjega predsednika vlade brez odpustkov ustavnega sodišča
ODGOVORI
0 0
TEHNOVED
25. 09. 2025 17.25
+1
jp naša vlada se pa ukvarja s Palestino in Netanjahujem!!
ODGOVORI
1 0
pusi
25. 09. 2025 17.23
+2
Dovolj fašizma!!! Dol z fasistom bebolinijem!!!!!!! Hocem kapitalizem!!!!!!
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
25. 09. 2025 17.23
+4
Če bi Hrvati imeli 8 dni vojne bi bili že par let pred nami.Ker oni so spremni.
ODGOVORI
4 0
Castrum
25. 09. 2025 17.20
+2
Če Golob ne bi ukinil Janševega zakona o dohodnini, potem bi bila sedaj povprečna plača vsaj 120 € višja.
ODGOVORI
4 2
Lolekman9875
25. 09. 2025 17.20
-1
Ham Ham lačna lačna
ODGOVORI
0 1
Morgoth
25. 09. 2025 17.12
+0
"Vlado vodi vrhunski menedžer, ponavljam, vrhunski menedžer." UKZ🤡🤡🤡
ODGOVORI
4 4
supergigi
25. 09. 2025 17.12
+4
Groza, kam nas je ta vlada pripeljala. Kmalu nas bodo še Romuni prehiteli.
ODGOVORI
7 3
Peter Jurcek
25. 09. 2025 17.11
-3
In kakšne so minimalne plače in pokojnine na hrvaškem? Seveda je povprečna plača tam dobra ker ima peščica tako grdo visoke plače da vzdigujejo povprečje, velika večina pa životari. Ne zavajajte.
ODGOVORI
3 6
Sionist
25. 09. 2025 17.13
+7
:)) SI opisal tocno to kar se dogaja tudi v sloveniji; pescica visoko placo, vecina pa DO samo 1.000 neto.
ODGOVORI
9 2
Castrum
25. 09. 2025 17.21
+0
Fanta, za izračun povprečne plače so kriteriji povsod enaki. Pa naj bo to Slovenija, Hrvaška, Nemčija, Avstrija, Švica...
ODGOVORI
2 2
TEHNOVED
25. 09. 2025 17.27
+1
a je pr nas kaj drugače!?? Veš tisto ENI JEDO MESO DRUGI ZELJE V POVPREČJU PA JEMO SEGEDIN!!
ODGOVORI
1 0
Glotar
25. 09. 2025 17.11
+7
ta vlada je večja katastrofa za to državo, kot če bi imeli vojno, poplave in potres istočasno...in še zmeri se najdejo bebcci, ki jih bodo volili...ne morš verjet, res ne...
ODGOVORI
8 1
Naiskreni
25. 09. 2025 17.23
jah to je tip človeka, ki se vriva da pride na vrsto za cepljenje, se norca dela iz necepljenih, sedaj je pa največja žrtev in voli iz jeze na sebe najbolj kontra logiki.. cepljeni se počutijo, kot da se jim je življenje sesulo.. in naj se zato sesuje še ostalim. in vse to po lastni krivdi..c.c.c. kdor nima kritičmega razmišljanja, po evolucijski formuli ne bo kaj daleč prišel. 🤣😁
ODGOVORI
0 0
Voluhar7
25. 09. 2025 17.10
+1
Prepožrešna država s politiki ki imajo firme za bankomat elite. Kradejo da te kap…
ODGOVORI
2 1
Glotar
25. 09. 2025 17.10
+4
še en madat golobove vlade in nas bo v plačah še Bosna dohitela...
ODGOVORI
5 1
vicente
25. 09. 2025 17.08
-1
ni problem SBC dejte ustvarit večjo dodano vrednost,ne tekmovat kdo ima meter daljšo barko pod hrvaško zastavo in jo skriva pred delavci
ODGOVORI
3 4
Sionist
25. 09. 2025 17.07
+3
slovenci; zadnji v mestu, zadnji na vasi.
ODGOVORI
4 1
VladdyDaddy
25. 09. 2025 17.07
+11
Za istih 1000Eur neto pri nas damo 240Eur VEČ davkov kot jih dajo na hrvaškem za 1000Eur neto
ODGOVORI
11 0
