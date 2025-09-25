SBC: Slovenska plača bo hrvaški kmalu gledala v hrbet

Po izračunih hrvaškega poslovnega portala Lider se je razlika med slovensko in hrvaško povprečno neto plačo v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov. Na Hrvaškem je znašala 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov, je pred dnevi poročal portal. Medtem je bila razlika med slovenskimi in hrvaškimi bruto plačami skoraj 26-odstotna, kar po navedbah SBC zgovorno priča o tem, kako zelo so slovenske plače obremenjene z davki in prispevki.

"Dogaja se natanko to, kar smo v SBC pričakovali in napovedovali," so v sporočilu z javnost zapisali v gospodarskem združenju. Več kot očitno je, da so posledice vladnih ukrepov že zdaj vidne v denarnicah delavcev, ki bodo ob takšnih trendih zaposlitev poleg pri severnih iskali tudi pri naših južnih sosedih, kamor se že nekaj časa zaradi ugodnejšega poslovnega okolja selijo tudi slovenski podjetniki, so dodali.

Zmanjševanje razlike v povprečnih neto plačah med državama se jim zdi popolnoma logično. Hrvaška namreč vlaga vse napore v boljšo konkurenčnost gospodarstva, kar je posledično prineslo višje plače in blaginjo ljudem. Na drugi strani Slovenija ves čas obremenjuje gospodarstvo in s tem ubija njegovo konkurenčnost, so zapisali.

Dodatno utegne na nižjo rast plač in morebiti celo na izgubo delovnih mest vplivati obvezno izplačevanje božičnice, ki ga napoveduje vlada. Gre za umetno dvigovanje izplačil zaposlenim brez realne podlage v višji dodani vrednosti in ki se financira zgolj z dodatnim obremenjevanjem gospodarstva, opozarjajo v SBC.