Volilno soočenje: Golob in Janša – verjetnost pol-pol

Gosta sta na soočenju Kluba slovenskih podjetnikov spregovorila o javnem zdravstvu, zaposlovanju v javnem sektorju, pošteni socialni državi in tudi s kom ne bodo sodelovali po volitvah. Kaj lahko pričakujemo po 24. aprilu?

Golob: Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili razen, da bi imel več denarja na računu in bi ga mogoče zapravljal za večje neumnosti.

Voditeljica je Goloba soočila s kontradiktornimi izjavami znotraj stranke. Medtem ko je Golob na Soočenjih na POP TV izjavil, da menedžerji ne potrebujejo višjih plač, pa je njegov strankarski kolega Dimitrij Zadel na dogodku Gospodarskega kroga (Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje Manager in AmCham Slovenija) izjavil, da se strinja s sprostitvijo davkov za menedžerje. Golob je voditeljici skušal pojasniti, da ni nič narobe, če imajo znotraj stranke različna mnenja in so demokratični tudi navznotraj. "Jaz mislim, da gre tu za šum v komunikaciji," je še dodal Golob in dejal, da želijo dati manjšo davčno obremenitev za tiste, ki ne želimo, da nam pobegnejo v tujino. "Menedžerji moje starosti, to je moja izkušnja, moje mnenje, zares ne potrebujemo nižjih davkov. Jaz res ne vem, kaj bi meni nižji davki koristili razen, da bi imel več denarja na računu in bi ga mogoče zapravljal za večje neumnosti."

Mesec: Davki so cena, ki jo plačujemo za civilizirano družbo.

Kot prvo davki so blažilci neenakosti, kot drugo pa so vir, s katerim financiramo pokojnine, zdravstvo in socialno državo, je pojasnil Mesec, ki je zaskrbljen glede dejstva, da mladi, predvsem višje izobraženi, odhajajo v tujino. Vendar kot pravi, da problem niso davki, saj, kot je dejal, z davki ne bomo bistveno povišali plač. Tako da je sanje o tem, da bomo z zniževanjem davkov dosegli evropsko raven plač, treba opustiti, je bil jasen Mesec.

Levica pogojuje vstop v morebitno koalicijo: NE privatizaciji zdravstva in NE dvema odstotkoma BDP za orožje

Prioriteta tako Levice kot tudi Gibanja Svoboda je reševanje stanovanjske problematike, pa tudi podnebje in zdravstvo. "Ampak problem je, da vsak evro, ki ga bomo vrgli v oklepnike, je za te sektorje izgubljen. Vsak evro, ki ga bomo dali za davčne odpustke, recimo za dohodninsko reformo, ki nas bo stala 800 milijonov, je za te stvari izgubljen," je bil konkreten Mesec.

"Skozi spoštljiv dialog, ki ga bomo dosegli po volitvah, ko se bomo pogovarjali o koalicijski pogodbi, bomo dosegli naše zaveze do Nata, a zagotovo ne z nakupom oklepnikov in transportnih letal. Varnost ni samo orožje," je v SBC soočenjih dejal Golob in poudarja, da bo na tem tudi vztrajal.

'Po volitvah bomo prišli skupaj, to je sajenje rožic. Dajte karte na mizo!'

V studiu SCB je voditeljica ob gosta konkretno postavila pred dejstvo: "Vsi stopate korak nazaj, ko gre za razpravo pred volitvami, potem ko se sestavi koalicija, pa vse te razlike pridejo na dan. Mar si državljanke in državljani ne zaslužijo, da date vse karte na mizo, kje ste se pripravljeni poenotiti, da vedo kaj in za koga bodo volili."

"Jaz nimam namena blefirati," je dejal Mesec. "Smo se pa pripravljeni pogovarjati, da se denar namesto v oklepnike nameni na primer v helikopter za reševanje," in nadaljeval, da bo pogajalsko izhodišče stranke Levica primarno zdravstvo. Zagotoviti je potrebno dovolj družinskih zdravnikov, okrepitev primarnega zdravstva in razbremenitev sekundarnega in terciarnega, se pravi specialistov.

Na drugi strani pa je voditeljica tako Mesca kot Goloba vprašala, kako komentirata izjavo kandidata za ministra Danijela Bešič Loredana, ki je izjavil, da je za širitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ne za ukinitev. Dopolnilno zavarovanje vidi kot vir za vzporedni, zasebni zdravstveni sistem. "To pa je nesprejemljivo za nas," je bil neomajen Mesec. Golob pa je pojasnil, da je ta izjava Bešič Loredana izpred dveh, treh let. "Kaj bo zagovarjal kot kandidat za ministra, se dogovarjamo v stranki."

"V Gibanju Svoboda smo v celoti usmerjeni samo v to, da premagamo te nedemokratične sile, ki so zdaj na oblasti in da jih zamenjamo z demokratičnimi. Ta cilj je edini, ki mene osebno v tem trenutku zanima."

'Sodelovanje po volitvah: s kom ja in s kom ne?'

Morebitni novi mandatar je pojasnil, da v koalicijo ne bodo šli: "Z nikomur, ki ne razume, da je svoboda bolj pomembna od tega, da te nekdo kupi, da se mu prodaš. Ne, s takimi se ne bomo pogovarjali."

Prav tako je težavo v aktualni vladi in sodelovanju z njo videl koordinator Levice. "Problem s trenutno vlado imamo v tem, da se Tonin, Počivalšek, Kovšca in še kdo ne zavedajo, kaj so pogoji svobodne in demokratične družbe. Oni jo pospešeno in aktivno rušijo."

V Gibanju Svoboda so trdno prepričani v zmago na volitvah. Kot je bil jasen Golob, verjame, da bo to razmerje 70:30.

Zgodba o slovenskih oligarhih še ni zaključena

Miha Kordiš iz Levice sago o slovenskih oligarhih nadaljuje na Facebooku. Kot je pojasnil Mesec, ki se je delno že opravičil, omenjeni akter nima podpore pri prvaku Levice. Se bo gonja nadaljevala, je vprašala voditeljica, a konkretnega odgovora nismo slišali.

Soočenje iz oči v oči s predsednikom SDS?

Golob meni, da volilno soočenje iz oči v oči obeh prvakov strank, ki jima javnomnenjske ankete najbolj kažejo, torej Janše in Goloba za volitve sploh ne bo odločilno, je pa po njegovem mnenju verjetnost pol-pol.