SBC za takojšnjo zamrznitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo

Vlada je z uvedbo prispevka za dolgotrajno oskrbo po besedah Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) posegla v ekonomsko svobodo posameznikov in konkurenčnost podjetij, kar v času družbene in geopolitične negotovosti dodatno slabi konkurenčni položaj Slovenije ter hkrati poglablja socialno ranljivost celotnega prebivalstva. "A na koncu bodo še vedno najbolj izključeni in prizadeti tisti, ki pomoč najbolj potrebujejo, in njihovi družinski člani, ki za izvedbo oskrbe zapuščajo trg dela," so zapisali.

Kot so poudarili, ne nasprotujejo plačevanju zakonskih obveznosti, izhajajočih iz socialnih zavarovanj. "A novi prispevek za dolgotrajno oskrbo se je s 1. julijem uvedel v sistem, ki že leta ni funkcionalen ter kot tak ne sledi niti potrebam državljanov niti potrebam izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe," so navedli.

V Sloveniji po njihovih navedbah tudi po 20 letih še vedno nimamo vzpostavljene ustrezne mreže storitev dolgotrajne oskrbe, zaskrbljujoče primanjkuje ustrezno usposobljenih zdravstvenih in socialnih kadrov, nimamo ustrezno prilagojene infrastrukture, manjkata tudi informatizacija sistema dolgotrajne oskrbe in uresničljiva časovnica uvedbe storitev s tega področja.

"Plačevanje novega prispevka za dolgotrajno oskrbo s 1. julijem za storitve, ki so že danes večini oseb, potrebnih oskrbe, nedosegljive, pomeni odmik od načela pravičnosti, ki je temelj vsakega solidarnostnega sistema. To pa ne zagotavlja ustrezne pravne varnosti niti za zavarovance niti za izvajalce storitev dolgotrajne oskrbe," so izpostavili.