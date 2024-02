Srbska policija migrantom odvzela denar in jih prisilila, da se slečejo do golega

"Srbski policisti so nas prisilili, da se slečemo do golega ali spodnjega perila in nas v mrazu pregnali v Severno Makedonijo," trdi več deset nezakonitih migrantov. Obenem naj bi jih pretepli ter jim odvzeli mobilne telefone in denar. Posnetek dogajanja iz začetka meseca so objavili severnomakedonski nevladniki, ki pravijo, da je bil to že drugi ponižujoči incident v 24 urah. Skupinsko vračanje migrantov je postalo stalna praksa, zatrjujejo aktivisti za človekove pravice v obeh državah. Kako pa odgovarja srbsko notranje ministrstvo?