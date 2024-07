Scarlett Johansson in Channing Tatum v zapeljivem filmu o tekmi za pristanek na luni!

Pri Nasi ugotovijo, da si morajo nujno izboljšati javno podobo, zato najamejo Kelly Jones, odločno in provokativno strokovnjakinjo za trženje, vendar njen pristop oteži delo Colu Davisu, trmoglavemu in vraževernemu direktorju, ki je odgovoren za misijo Apollo 11. Med mrzličnimi pripravami se vmeša Bela hiša, ki od dvojice zahteva, da posname lažni pristanek pristanka na Luni, saj si nikakor ne smejo dovoliti, da misija ne bi uspela ...

Film je režiral Greg Berlanti (superjunaške serije Arrow, The Flash, Supergirl, Titans, Superman & Lois, romantična komedija Life As We Know It in romantična drama Love, Simon). Scarlett Johansson, ki je po skupnem izkupičku filmov, v katerih je nastopala, med najbolj donosnimi hollywoodskimi igralkami, je cenjena zaradi izjemnega igralskega razpona – od legendarne franšize Maščevalci, do z oskarjem nagrajene romantične drame Zakonska zgodba, znanstveno-fantastične akcije Lucy in psihološkega trilerja Skrivnostna sled.