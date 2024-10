Scenarij Janše: razgradnja Svobode, slabitev SDS in predčasne volitve

Janša se je na družbenem omrežju X v sredo razpisal o domnevnem scenariju, cilj katerega naj bi bil po njegovem "skrajšati muke Golobovi koaliciji in hkrati preprečiti oblikovanje desno-sredinske razvojne vlade".

Prepričan je, da sta skladno s tem scenarijem tarči dve največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda in SDS, in sicer naj bi bil cilj po njegovih navedbah razgradnja prve in oslabljenje druge. Ob tem vleče vzporednice s parlamentarnimi volitvami 2011 in tedanjima političnima akterjema na strankarskem parketu Zoranom Jankovićem in Gregorjem Virantom.

Predsednik največje opozicijske stranke tako verjame, da je cilj glasove Svobode preusmeriti na stranko Vesna oz. "nov obraz", aktualnega evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, čim več glasov za SDS pa preusmeriti k novonastajajoči stranki Anžeta Logarja. Ta bo, kot je Logar danes povedal za N1, vzpostavljena na ustanovnem kongresu 16. novembra v Mariboru, imenovala pa se bo Demokrati, kot je namignil že v svojem prvem sporočilu po izstopu iz SDS.