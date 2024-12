Scenariji količine snega še zelo negotovi, za alpski svet skopi

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi močne burje, ki bo od nedelje dopoldne do sredine ponedeljka na Primorskem pihala s sunki nad 100 kilometrov na uro, za to območje prižgala oranžni alarm. V nedeljo pričakujejo tudi padavine, čez dan se bo ohladilo, zato se bo meja sneženja spuščala. V noči na ponedeljek se bodo padavine razširile nad vso državo.

Glavnina vremenskega dogajanja, vključujoč veter in padavine, se bo odvijala od nedeljskega do ponedeljkovega jutra, je povedal meteorolog Luka Ravnik. Izpostavil je močno burjo, ki bo od nedelje dopoldne do začetka ponedeljkovega popoldneva pihala v sunkih nad 100 kilometrov na uro. "To je posledica razvoja ciklona v severnem Sredozemlju, ki se bo v današnjem popoldnevu formiral, nastal in vztrajal pa bo malce dlje od naših krajev, kot je bilo predvideno pred nekaj dnevi," je dejal.

V nedeljo zjutraj so na zahodu že možne prve padavine v obliki dežja, ki se bodo čez dan razširile nad osrednjo, južno in severozahodno Slovenijo. Čez dan se bo ohladilo, posledično pa se bo spuščala meja sneženja, ki bo sprva na okoli 500 metrih nadmorske višine, nižje pričakujejo mešanico snega in dežja. "Teh padavin bo predvidoma jutri čez dan malo, potem pozno popoldne in zvečer pa kaže, da bi se lahko nekoliko okrepile," je pojasnil Ravnik.

Glavnino padavin pričakujejo v južni polovici države, na severu jih bo manj. V noči na ponedeljek pa je velika verjetnost, da bo občasno snežilo tudi po nižinah.