Schallenberg: Zaenkrat ne vidimo alternative nadzoru na meji

Alexander Schallenberg je glede nadzora na notranji meji v schengenskem prostoru dejal, da v luči vojne v Ukrajini in precejšnjega povečanja nezakonitih prehodov meje v zadnjih mesecih ni alternative temu ukrepu, si bodo pa prizadevali z dialogom najti rešitev, da bodo razmere na meji spet take kot pred letom 2015. Ministrica Tanja Fajon je v zvezi s tem dejala, da Slovenija ne vidi razlogov za ohranjanje nadzora na meji.

Avstrija je leta 2015 na vrhuncu begunske krize uvedla nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, ves čas pa ga podaljšuje. Nazadnje so ga sredi maja podaljšali še za pol leta, med razlogi pa so na Dunaju tedaj navedli tudi vojno v Ukrajini.