Schmidt: Načrti za vzpostavitev vojske Republike Srbske umaknjeni

Kot je dejal Christian Schmidt v pogovoru za britanski časnik Guardian, je celotna regija Zahodnega Balkana še vedno na poti v varnostno krizo, če ne bo resnega diplomatskega angažmaja ZDA in Evrope.

Pojasnil je, da so Milorada Dodika do opustitve načrtov, ki so v bistvu ogrožali obstoj celotne BiH in napovedovali de facto odcepitev Republike Srbske, pripravili "regionalni voditelji". Ni sicer pojasnil, za koga konkretno naj bi šlo, je pa znano, da se je Dodik v zadnjih tednih srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in tudi slovenskim premierjem Janezom Janšo.

Zatem je Dodik povedal, da je zanj sprejemljivo tudi zmanjšanje oboroženih sil BiH, ne ravno njihova ukinitev. To je v sredo sporočil tudi evropskemu komisarju za sosedsko politiko in širitev, Oliverju Varhelyiju.