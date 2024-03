Scholz pristal na brniškem letališču, Golob: Dobrodošel v Sloveniji

"Veselim se najinega pogovora," je ob prihodu nemškega kanclerja Olafa Scholza na družbenem omrežju dejal predsednik vlade Robert Golob . Namen srečanja je krepitev strateškega partnerstva med državama ter izmenjava stališč o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih temah.

Sogovornika se bosta v bilateralnih pogovorih dotaknila razmer v Ukrajini, na Zahodnem Balkanu in Bližnjem vzhodu, s poudarkom na vojni v Gazi, napovedujejo v kabinetu premierja. Posvetila se bosta tudi širitvi EU v povezavi z reformo EU in strateško agendo, migracijam in aktualnim temam v okviru zveze Nato v luči vrha zavezništva julija v Washingtonu.