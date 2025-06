SD bi izključila Pahorja, slednji: Ali gre za genocid, mora odločiti sodišče

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ena tistih, ki se jo je Pahorjev demanti drzne bruseljske izjave predsednice Nataše Pirc Musar, da Evropa na Bližnjem vzhodu spremlja genocih in je tiho, najbolj dotaknil. "Gospod Borut Pahor, z vami se piše zgodovina brez hrbtenice. Verjamem pa, da ste si zelo všeč, ko se pogledate v ogledalo. Žal nas zgodovina ne bo sodila po lepoti. Ta je nepomembna in minljiva. Tudi vi boste to spoznali," je zapisala na spletu.