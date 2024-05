SD: Bolnica Franja od lanske ujme ni bila deležna primerne pozornosti

Lanske ujme so med drugim prizadele in poškodovale slovensko vojno partizansko bolnico Franja. V poslanski skupini Socialnih demokratov so prepričani, da se z obnovo Franje odlaša in na državni ravni še nismo dočakali konkretnih ukrepov ali premikov naproti obnovi objekta ter sanaciji okolja po lanski ujmi. Pozivajo, da vlada po zgledu iz leta 2007 ustanovi odbor za sanacijo in zagotovi celovito obnovo naše kulturne dediščine.