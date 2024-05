SD in Levica pozdravili napoved o priznanju Palestine

Koalicijski stranki SD in Levica sta pozdravili napoved, da bo vlada na četrtkovi seji državnemu zboru predlagala priznanje Palestine. SD meni, da Slovenija z nadaljevanjem postopka priznanja podpira rešitev dveh držav in poziva k premirju v Gazi. Podobno je sporočila tudi Levica, ki je dodala, da priznanje ne pomeni podpore terorizmu.

"Pozdravljamo napoved, da bo vlada na četrtkovi seji nadaljevala postopek priznanja Palestine in predlagala državnemu zboru, da priznamo samostojno in neodvisno državo Palestino," je sporočil SD in dodal, da Slovenija skupaj z drugimi podobno mislečimi državami vodi zgodovinski proces priznanja in s tem poziva k premirju ter daje jasno podporo rešitvi dveh držav. Tudi ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko je pozdravila napoved o posredovanju priznanja Palestine v DZ. "Vesela sem, da je Levica del vlade, ki je zbrala pogum in sprejela odločitev da bomo Palestino tudi priznali," je povedala na novinarski konferenci.

Protest v podporo Palestini pred Mini teatrom FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Prepričana je, da je priznanje Palestine politični poziv Slovenije za končanje vojne in genocida v Palestini ter vzpostavitev trajnega miru. Ob tem je še dodala, da bi Slovenija morala Palestino priznati že zdavnaj. V luči tega je spomnila, da je Levica v zadnjih desetih letih dala več pobud za priznanje Palestine kot samostojne in neodvisne države. Prav tako je poudarila, da palestinsko ljudstvo že več desetletij živi v apartheidu in okupaciji. V odzivu na izjave enega od sorodnikov izraelskih talcev med današnjim sprejemom v DZ, da bi priznanje Palestine v tem trenutku pomenilo "nagrado za terorizem", pa je Vrečkova zatrdila, da priznanje ne pomeni nikakršne podpore terorizmu. "Tudi v prihodnje si bo Levica znotraj vlade prizadevala, da bo Slovenija tista država, ki si bo prizadevala za končanje konflikta, za mir in za to da se zadeve v Palestini uredijo," je še dodala. Predsednik vlade Robert Golob je v ponedeljek napovedal, da bodo na četrtkovo sejo vlade uvrstili sklep o posredovanju priznanja Palestine v DZ. Zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila zadovoljstvo, da vlada nadaljuje in zaključuje postopek priznanja. Hkrati pa je tudi izrazila upanje, da bo DZ odločal čim prej, po njenih neuradnih informacijah bi se to lahko zgodilo že prihodnji torek.