SD izbira novo vodstvo: v tekmi štirje kandidati

Kongres sestavlja 409 delegatov, od tega so tri četrtine delegatov iz območnih organizacij stranke. Izvoljeni kandidat mora na tajnem glasovanju doseči večino vseh glasov.

Po evidentiranju kandidatov so v tekmo vstopili Jani Prednik, Tadej Beočanin in Milan Brglez. A so odzivi s terena kazali na veliko razdrobljenost glasov. Tako se je na prigovarjanje članstva za kandidaturo tik pred zdajci odločil še Matjaž Han in dodobra premešal karte.

V marsikateri območni organizaciji priznavajo, da bodo svojo podporo usmerili k Hanu kot navzven najmočnejšemu kandidatu, medtem ko bo v delu stranke prišlo do dodatnega drobljenja glasov. Hanu nekateri zamerijo pozen vstop v tekmo, s čimer se je izognil soočenjem s protikandidati. A Han je prepričan, da članstvo njegova stališča pozna.