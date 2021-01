SD izključil Rojca iz svojih vrst

Ilirskobistriškega župana Emila Rojca je nadzorni odbor SD izključil iz stranke. Razlog: nespoštljivo in žaljivo komuniciranje z novinarko, za kar se ni opravičil niti ni pokazal obžalovanja, so pojasnili.

Nadzorni odbor Socialnih demokratov je po opravljenem postopku sprejel sklep, da Emila Rojca izključi iz stranke Socialnih demokratov zaradi njegove"nespoštljive in žaljive komunikacije z novinarko Primorskih novic", ki jo je Nadzorni odbor SD ocenil kot nedopustno za člana in župana iz vrst stranke SD, so zapisali v sporočilu za javnost. Nadzorni odbor SD je pri tem ocenil, da morajo še posebej nosilci javnih funkcij in funkcionarji SD pri opravljanju svoje funkcije "vselej ravnati družbeno odgovorno in zgledno". "Član SD Emil Rojc se kljub pozivom Nadzornega odbora SD ni opredelil do očitkov, prav tako se za svojo neprimerno komunikacijo ni opravičil ali pokazal obžalovanja,"so pojasnili.

Emil Rojc ima pravico do pritožbe, ki pa ne zadrži izvršitve. O morebitni pritožbi odloča Konferenca SD, najvišji organ stranke med dvema kongresoma.

Predlog za izključitev je podal Mladi forum SD s sopodpisniki. Rojčevo nespoštljivo in žaljivo komunikacijo z novinarko Primorskih novic je Nadzorni odbor SD ocenil kot nedopustno, hkrati pa zapisal, da bi moral Emil Rojc kot član in župan iz vrst SD "s svojim ravnanjem in osebnim zgledom varovati temeljne vrednote SD, zato bi moral spoštljivo komunicirati z javnostjo. Svoboda novinarskega dela in kritično izražanje v okviru novinarskega poklica sodita k temeljem sodobne demokratične družbe."

icon-expand Emil Rojc FOTO: POP TV