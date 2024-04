SD izvolila preostale člane vodstva in zaključila volilni kongres

V SD so morali zaradi zapletov na volilnem kongresu minuli soboto tega še formalno zaključiti. Izvoliti so morali še sedem članov predsedstva in člana nadzornega odbora. To so storili danes s pomočjo digitalnega glasovanja.

Medtem ko so minuli teden za člana predsedstva v prvem krogu glasovanja že izvolili Dejana Židana, so delegati v drugem krogu danes kot moške člane predsedstva potrdili še Primoža Brvarja, Petra Dermola, Tomija Godca, Vida Jereba, Marka Koprivca, Žana Logarja in Jerneja Štromajerja. Za člana nadzornega odbora pa so v tretjem krogu izbrali Anžeta Sovinca.