SD, LMŠ, Levica in SAB z 51 poslanskimi mandati brez težav do koalicije

Če bi bile volitve v državni zbor v nedeljo, bi stranke SD, LMŠ, Levica in SAB osvojile 51 poslanskih mandatov in brez večjih težav sestavile koalicijo. Zadosten pogoj za oblikovanje koalicije v državnem zboru pa bi dosegle že zgolj tri stranke, in sicer SD, Levica in LMŠ, ki bi na osnovi ankete lahko osvojile 46 poslanskih mandatov. SD bi po izračunu na podlagi opredeljenih volivcev prejela 19 sedežev v državnem zboru, Levica 14, LMŠ pa 13, kaže tokratna anketa Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia.