SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo nujno sejo: 'Treba je ugotoviti, kdo je kriv za fiasko'

Stranke predlagajo odboru, da sprejeme sklep, s katerim bo pozval vlado, naj v 14 dneh pripravi poročilo o tem, kako je potekalo naročanje cepiv in zakaj Slovenija ni naročila dodatnih odmerkov, ter ga predstavi odboru. Predlagajo tudi, naj odbor pozove ministrstvo, naj o strategiji nabav in dobav cepiva ter uresničevanju strategije cepljenja vsaj enkrat mesečno poroča državnemu zboru.

Predlagajo še, naj odbor pozove vlado, naj v okviru vseh nadaljnjih krogov nabav cepiva v okviru skupnih nabav EU izkoristi ves možen potencial za nakup cepiva. Vlado pa želijo pozvati še, naj v roku 14 dni poroča o dobavnih rokih cepiv iz drugega kroga, ki jih je Slovenija naročila naknadno.

Predlagajo, da se na sejo povabi predstavnike vlade in ministrstva za zdravje, pa tudi nacionalnega koordinatorja za logistični del cepljenjaJelka Kacinain nacionalno koordinatorico za program cepljenja Marto Grgič Vitek. Na sejo želijo povabiti še člana vladne svetovalne skupineMaria Fafangla in direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka, nekdanjega zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja in premierja, ki je opravljal funkcijo ministra za zdravje, Janeza Janšo.

Nujna seja mora biti sklicana v 14 dneh po vložitvi zahteve.