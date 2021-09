PRENOS V ŽIVO: SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP z novelo predlagajo dvig najnižjih bolniških nadomestil

Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela (bolniška odsotnost) je pravica, ki jo urejata Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Višina nadomestila plače oz. dohodka je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina valorizacije.

Kot poudarjajo predlagatelji, predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun, vendar se bodo povečali izdatki ZZZS za izplačilo bolniških nadomestil.

V letu 2020 je nadomestilo v višini zajamčene plače prejemalo 107 oseb. Povprečno število delovnih dni v breme ZZZS na zavarovano osebo, ki je prejemala bolniško nadomestilo v višini zajamčene plače, pa je znašalo 56,90 dneva. Glede na to, da je velika večina zavarovancev, ki se jim bolniško nadomestilo izplača v višini zajamčene plače, t. i. kmečkih zavarovancev, ki so bili oz. so zavarovani od osnove v višini zajamčene plače v letu osnove za odmero nadomestila in bodo po novem predlogu še naprej prejemali bolniško nadomestilo v višini osnove, po kateri so zavarovani, ocenjujejo, da bodo finančne posledice predloga znašale 500.000 evrov.

Zagotavljajo tudi, da predlog zakona ne bo imel finančnih posledic na druga javnofinančna sredstva.

Gre za manj zahtevno dopolnitev zakona, zato na podlagi prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.