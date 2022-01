SD na pogovor z Golobom, druge stranke KUL za zdaj še ne

Sestanka med nekdanjim direktorjem Gen-I, ki se namerava politično aktivirati, Robertom Golobom in četverico strank iz koalicije KUL, ki so ga nekateri mediji napovedovali za prihodnji teden, kot kaže ne bo. Za zdaj so sestanek z Golobom v prihodnjem tednu potrdili le v SD. LMŠ, Levica in SAB vabila niso prejele, so pa sicer odprte za pogovore. Najprej čakajo na potezo Goloba, ali bo sploh ustanovil svojo stranko ali ne.

So pa v koaliciji KUL bolj zadržani glede povezovanja s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem, ki napoveduje ustanovitev stranke LIDE. Da povezovanja z Zorčičem zagotovo ne bo, je zatrdil prvak LMŠ Marjan Šarec. Kot je namreč dejal, se "v koaliciji KUL že ves čas borijo proti aktualnemu načinu vladanja in so tudi ves čas konsistentni". Medtem pa kot "malo smešno" ocenjuje, da bi "Zorčič združeval sredino", potem ko je dvakrat podprl aktualno vlado, se celo posmehoval poskusom njene menjave, šele zdaj pa očitno ugotovil, da je nekaj narobe.

Šarec je zatrdil tudi, da je takšno stališče celotnega KUL, Mesec pa pravi, da z Zorčičem sicer nima težav, ga pa skrbi drobljenje političnega prostora: "Ker mislim, da štiri stranke, ki zdaj sestavljamo KUL, pokrivamo tako rekoč vse politične pozicije levo od sredine."

Da so njihova vrata vedno odprta, so poudarili v SAB, a kot je dejal generalni sekretar Jernej Pavlič, so trije meseci pred volitvami za združevanje strank premalo. Možnost, da se jim priključijo, so že pred letom dni ponudili tudi nepovezanim poslancem, a se je vabilu odzval le Branislav Rajić. Ugibanja, da naj bi v SAB prestopila tudi nepovezana poslanka Janja Sluga, je Pavlič zavrnil: "Z njo smo se pogovorili, ponudili smo ji to možnost, ni je sprejela. Zakaj se je tako odločila, niti ne vemo, to je bolj vprašanje za njo, v stranki SAB smo listo zaprli."

Sestavljanje kandidatne liste pa zaključujejo tudi v LMŠ, o prestopu v katero razmišlja nekdanji poslanec DeSUS, danes pa član poslanske skupine nepovezanih poslancev Jurij Lep. Ta je za STA dejal, da se bo o prestopu odločil do konca meseca, Šarec pa mu sporoča: "Avtobus bo zaprl vrata in odpeljal, tako da vsak je svoje sreče kovač."