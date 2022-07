SD na predsedniške volitve z lastnim kandidatom

Namero, da se stranka na volitve za predsednika republike poda s svojim kandidatom, je njena predsednica Tanja Fajon sicer obelodanila že pretekli teden, saj "da se glede na zgodovino, tradicijo in terensko mrežo stranke spodobi, da se ta na volitve poda s svojim kandidatom". Predsedstvo se je s takšnim predlogom strinjalo, so po seji sporočili iz stranke.

Postopke evidentiranja kandidatov bodo v stranki zaključili do sredine julija, skladno s prasko pa bo med predlaganimi kandidati tudi vodstvo stranke, je danes v izjavi za medije pred začetkom predsedstva napovedala Fajonova.

O tem, ali je smiselno, da se vse stranke levo od sredine na predsedniške volitve podajo z lastnim kandidatom, predsednica SD kot edino logični izbiro ocenjuje, da se Socialni demokrati kot "tradicionalna in še vedno najmočnejša stranka na levem polu slovenskega političnega prostora" nanje podajo z lastnim kandidatom.

"Socialni demokrati nismo nova stranka, zato ne rabimo iskati in brskati po svojih vrstah, imamo dovolj potenciala in dovolj kandidatov, da lahko gremo na volitve," je poudarila. Si pa želi, da najdejo nekoga, ki ga bodo trdno zagovarjali, predvsem pa bo med ljudi užival toliko zaupanja, da bodo dosegli dober rezultat.

Priznava sicer, da sta za zdaj na levi sredini svojo kandidaturo že najavili dve močni kandidatki, in sicer pravnica Nataša Pirc Musar in podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, a da to pomeni, da so se "tam razbili, mogoče je to za nas priložnost, da najdemo dobrega kandidata, ki bo zastopal Socialne demokrate", meni.

Tako je prepričana, da se bo stranka enotno podala tako na predsedniške kot tudi jesenske lokalne volitve. Predsedstvo je sicer danes razpravljalo tudi o pripravah na slednje, prav tako pa o pripravah na volilni kongres stranke.

Statut stranke namreč določa, da na volilnem kongresu v šestih mesecih po volitvah v DZ opravijo volitve organov stranke. Postopke za volilni kongres bodo v stranki odprli v sredini avgusta, je še v današnji izjavi sporočila Fajonova, ki je sicer v preteklem tednu že napovedala, da se bo jeseni podala po nov mandat na čelu SD.

Volilni kongres bo potekal 8. oktobra, je še danes sklenilo predsedstvo SD.