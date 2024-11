SD na volitve finančno racionalno, ponudili bodo vsebino in dobre kadre

Štromajer si želi, da konferenca postane platforma oz. križišče socialdemokratskih odgovorov na ključne družbene izzive. "Prepričan sem, da smo in da moramo biti Socialni demokrati tista stranka, ki skrbi za dobrobit ljudi, ki živijo od svojega dela, svojega znanja," je dejal v izjavi za medije po izvolitvi. Prav tako verjame, da ima SD vse odgovore že zapisane v programu, prelili so jih tudi v koalicijsko pogodbo.

Med prvimi nalogami, ki čakajo konferenco, je naštel pregled dosedanjih aktivnosti, analizo uresničevanja zavez v koalicijski pogodbi in dogovor o ključnih prioritetah v naslednjem letu. Kot je zatrdil, ne bodo bežali od najtrših orehov, kot so izboljšava pokojninskega sistema, zagotavljanje javnega, kakovostnega in dostopnega zdravstva ter pravičnejši davčni sistem. "Predvsem pa verjamem, da bomo na tem organu dokazali, da gole zabije posameznik, zmaguje pa ekipa," je optimističen Štromajer.

Skladno z danes sprejetimi sklepi bo stranka po novem letu začela s programskim procesom in pogovore o nastopu na prihodnjih parlamentarnih volitvah, je po seji konference napovedal predsednik SD Matjaž Han. Stranka ima po njegovih besedah svoj program in svoje vrednote, zdaj jih morajo le umestiti v realni čas in ponuditi odgovore na potrebe ljudi.

Konferenca SD pa je danes ob volitvah novega vodstva opravila tudi razpravo o aktualni politični situaciji in delu koalicije. Predsednik SD Han, ki je vajeti stranke prevzel po aprilskem volilnem kongresu, je v nagovoru zbranim med drugim zatrdil, da je stranka enotna. Enega največjih izzivov še vedno ostaja finančna sanacija, za katero Han obljublja, da bo zaključena še do konca leta in bodo z novim letom v priprave na volitve stopili razbremenjeni.

Že današnja izvolitev vodstva konference pa je po Hanovih besedah za SD začetek programskega procesa nagovarjanja ljudi. "Program imamo in ko ga bomo znali strniti v tri, štiri konkretne točke, bo to uspeh. Ko bodo ljudje imeli občutek, da vemo, kam želimo iti, nam bodo zaupali," je dejal zbranim. Kot je namreč ocenil, so v preteklosti pogosto imeli problem, da kar so dobro zapisali v program, niso znali učinkovito sporočiti ljudem.

Z novim letom Han napoveduje tudi selitev iz novih prostorov, ki jih stranka najema na Nazorjevi ulici v središču Ljubljane. Kam bodo selili sedež SD, Han tudi v izjavi za medije ni razkril. Ena od možnosti je tudi še uporaba spodnjega prostora na Nazorjevi, prav tako je še živ sklep pridobivanja najboljše ponudbe za prodajo dolgoletne centrale na Levstikovi ulici v Ljubljani. Han je tako zatrdil, da bo vse odvisno od ponudb in matematike, v vmesnem času pa bodo absolutno znižali stroške delovanja stranke. Na naslednje volitve se bodo podali finančno racionalno ter ponudili predvsem vsebino in dobre kadre, je zatrdil Han.