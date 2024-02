SD naj bi za novo pravosodno ministrico predlagal Andrejo Katič

Dominika Švarc Pipan je ministrsko funkcijo zapustila po tem, ko je kot predstojnica ministrstva za pravosodje podpisala pogodbo o nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, vredno 7,7 milijona evrov. Na ministrico so se zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu.

V zadnjih tednih so ji številni očitali, da se otepa objektivne odgovornosti in oklepa funkcije, kar je Švarc Pipanova zavrnila. Kot je dejala, je morala ob izbruhu afere vztrajati na ministrski funkciji zato, da je po svojih najboljših močeh in v okviru svojih pristojnosti pomagala "odkriti in razkriti obrise netransparentne pajčevine spornih političnih, poslovnih in kadrovskih praks, ki omogočajo vdore parcialnih interesov in sistemske korupcije v državni aparat".