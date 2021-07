Zahtevajo pojasnila vlade o toleriranju neonacistov in preiskavo v aferi Pegasus

O "političnem podrejanju varnostnega aparata države s strani največje koalicijske stranke" sta na novinarski spregovorila predsednica SD Tanja Fajon in podpredsednik Matjaž Fajon.

Spregovorila sta o neonacizmu v Sloveniji in s tem povezanimi pripadniki rumenih jopičev, ki so 25. junija na Prešernovem trgu ob Dnevu državnosti razgrnili svoj transparent. Takrat je tam ob prazniku potekala t. i. alternativna proslava petkovih protesntikov. Predstavniki rumenih jopičev, med katerimi so, prisotni tudi vidni simpatizerji neonacističnih idej in prepričanj, so namreč pred začetkom prišli na prizorišče, od koder pa so jih pospremili policisti.

V zadnjem tednu avgusta 25. in 26. avgusta bo Nemec dal predlog za sklic seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) glede dogajanja v Policiji. Povabili bodo tudi premierja Janeza Janšo in direktorja Policije Antona Olaja, da pojasnita toleriranje neonacizma v Sloveniji. "Ljudje morajo dobiti odgovore, zakaj in čemu naša vlada tolerira neonaciste in ne pustijo policistom, da ukrepajo proti njim. To bodo nekateri ukrepi, ki jih bomo kot opozicija nemudoma uveljavljali, je dodal Nemec.

"Pod Janševo vlado se krepijo tudi neonacisti in moramo biti pozorni na to, kaj se dogaja glede varnosti v Sloveniji," je dodala Fajonova.

Po incidentu na Prešernovem trgu je notranji minister Aleš Hojs zapisal, da bo policija pripravila poročilo, vezano na ukrepanje zoper rumene jopiče in doda, da so pa po njegov oceni "ti brez potrebe prišli na Prešernov trg, saj bi lahko kulturno proslavljali na Trgu republike". "Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pismo, in lahko bi sledili tej modrosti," je še dodal in s tem razburil predvsem nasprotnike vlade in udeležence protesta.