'Težko je Vesel kandidat koalicije, če koalicija to izve iz medijev'

Da je razkritje kandidata za komisarja dva meseca pred volitvami hitro, pa pravi tudi naš bruseljski dopisnik Peter Žerjavič : "To je vsekakor zanimiva odločitev, predvsem zato, ker se bo proces imenovanja komisarja začel šele po volitvah v Evropski parlament in po izboru nove predsednice oziroma predsednika Evropske komisije, kar pa se bo zgodilo najhitreje julija."

Beočaninovo stališče sovpada s stališčem strankine centrale, ki je za zdaj še pod vodstvom Tanje Fajon , kjer pa so sicer dodali še, da je Vesel težko kandidat koalicije, če koalicija to izve iz medijev. Za te poteze bi torej po njihovem bilo smiselno počakati do volitev.

A hkrati v Bruslju že potekajo določene predvolilne kombinatorike. Zdajšnja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je kandidatka Evropske ljudske stranke in se zanima za nov mandat na čelu komisije. "Tudi v kontekstu te neke nove strukture Evropske komisije, ki bo nastala zlasti če bo von der Leynova dobila še en mandat, že potekajo ključne bitke glede tega, kateri resor bo pripadel kateri državi. To je jasno in pozneje kot se država vključi v to bitko, manj ima manevrskega prostora za prihodnji položaj," še dodaja Žerjavič.

A najprej so za zdaj res vse oči uperjene v evropske volitve. Pri nas, sodeč po anketah, najbolje kaže SDS, zato so po besedah Aleša Hojsa v stranki že večkrat predlagali, da bi ta del zakonodaje spremenili, torej bi morala tista stranka, ki na volitvah doseže najboljši rezultat, predlagati tudi komisarja.

Se pa očitno glede na dogodke v zadnjih dneh čas v Bruslju izteka zdajšnjemu komisarju Janezu Lenarčiču. Iz njegovega kabineta so sporočili, da "želi Tomažu Veselu uspešno kandidaturo za komisarja in vse dobro".