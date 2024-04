SD potrdil predlog kandidatne liste in programa za evropske volitve

Na listi naj bi bili po informacijah STA še nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš , minister za kohezijo Aleksander Jevšek , državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež , ki je bil do nedavnega kongresa tudi začasni glavni tajnik stranke, ter podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević .

Prav to je bil eden izmed razlogov, da se ji je vnovična kandidatura, tokrat iz položaja zunanje ministrice, zdela 'neprimerna', kot se je v ponedeljek izrazila ob robu zasedanja zunanjih ministrov v Luksemburgu. "Kot ministrica za zunanje in evropske zadeve imam odprtih res veliko projektov, želim si to delo opravljati," je dejala. Celotno listo bo stranka razgrnila po četrtkovi volilni konvenciji, potem ko jo bodo potrdili še delegati.

Delegati bodo potrjevali tudi program stranke za evropske volitve. Na volilnem kongresu sredi aprila so predstavili štiri sklope programskih izhodišč, v katerih poudarjajo ukrepe za solidarno, zeleno, inovativno in varno Evropo. Menijo namreč, da izzivi časa terjajo politiko močne Evrope, ki bo omogočila demokratično, trajnostno in gospodarsko uspešno družbo.